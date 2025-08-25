नाशिक

Yeola News : येवला-मनमाड रस्त्यावर २४ तास वाहतूक कोंडी; ट्रक उलटल्याने पुणे-इंदूर महामार्ग ठप्प

Alternative Routes Used to Divert Heavy Vehicles : येवला-मनमाडदरम्यान झालेल्या ट्रक अपघातामुळे पुणे-इंदूर महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती, ज्यामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
येवला: अनकाई-बाळापूरदरम्यान मालवाहू ट्रकचा अपघात होऊन उलटल्याने पुणे-इंदूर महामार्गावर येवला ते मनमाडदरम्यान २५ किलोमीटरवर २४ तास वाहनधारकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. या वाहतुकीचा फटका शहरातील विंचूर चौफुलीवर मंत्री छगन भुजबळ यांनाही बसला. रविवारी (ता. २४) सायंकाळी पाचनंतर वाहतूक सुरळीत झाली.

