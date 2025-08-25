Yeola News : येवला-मनमाड रस्त्यावर २४ तास वाहतूक कोंडी; ट्रक उलटल्याने पुणे-इंदूर महामार्ग ठप्प

येवला: अनकाई-बाळापूरदरम्यान मालवाहू ट्रकचा अपघात होऊन उलटल्याने पुणे-इंदूर महामार्गावर येवला ते मनमाडदरम्यान २५ किलोमीटरवर २४ तास वाहनधारकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. या वाहतुकीचा फटका शहरातील विंचूर चौफुलीवर मंत्री छगन भुजबळ यांनाही बसला. रविवारी (ता. २४) सायंकाळी पाचनंतर वाहतूक सुरळीत झाली..आंबेवाडी शिवरात शनिवारी पहाटे कंटेनर घसरून खड्ड्यात उलटून पडल्यानंतर अर्धा रस्त्यावर आल्याने २४ तासांहून अधिक काळापासून वाहतूक कोंडी झाल्याने वाहनधारक त्रस्त झाले होते. यामुळे येवला ते छत्रपती संभाजीनगर मार्गावरही रात्री वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. रविवारी सकाळी पासून येवला ते मनमाड मार्गावर वाहतूक कोंडी होऊन वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. .कोपरगावहून मनमाडला जाणारी अवजड वाहनांची वाहतूक नांदगावमार्गे पोलिस प्रशासनाने वळविण्याचा निर्णय घेतल्याने रहदारी थोडी मोकळी झाली होती. विंचूर चौफुलीवर मंत्री छगन भुजबळ येथील संपर्क कार्यालयातून कोपरगावकडे जात असताना रहदारीत अडकले असता पोलिसांनी रहदारीतून त्यांना मार्ग मोकळा करून दिला..वाहनधारकांनी शोधला पर्यायी मार्गमनमाड ते येवला या २५ किलोमीटरच्या पट्ट्यात २४ तासांपासून वाहतूक कोंडीमुळे हजारो वाहनधारक वैतागले होते. अवजड वाहनांची वाहतूक नांदगावमार्गे वळविण्यात आली होती. चोवीस तासांनंतर वाहतूक सुरळीत करण्यात प्रशासनाला यश आले. माहितीनुसार, येवला-मनमाडदरम्यान अनकाई-बाळापूरदरम्यान मालवाहू ट्रकचा अपघात होऊन तो उलटल्याने पूर्ण रस्त्यावर आडवा झाला होता. .मनमाड-मालेगाव मार्गावर चोंढी घाटात ट्रक उलटल्याने मालेगावपासून इकडे येवल्यापर्यंत वाहतूक पूर्णपणे बंद झाली होती. पंधरा ते वीस तास कोपरगावहून मनमाडकडे जाणारी अवजड वाहने थेट नांदगावमार्गे वळविण्यात आल्याने, या पर्यायी मार्गावरही वाहनांची गर्दी वाढली होती. परिणामी, इंदूर-पुणे महामार्गावरील संपूर्ण पट्टा ठप्प झाल्याने प्रवासी आणि वाहनधारकांना त्रास सहन करावा लागला..ट्रॅफिक जॅम झाल्याने त्या ट्रकला व्यवस्थित करण्यासाठी क्रेनलाही रस्ता मिळेना. कसाबसा ट्रक हटविला अन् पुन्हा रविवारी मनमाडच्या पुढे पुलावर दुसरा ट्रक उलटला. त्यामुळे २४ तासांपासून ट्रॅफिक जॅम झाली होती. पर्यायी मार्ग शोधत वाहने मनमाड-अनकाई-अनकुटे-धामोडे-येवला तसेच नांदगाव-राजापूर-येवला या मार्गाने वळविली होती. रविवारी सायंकाळी पाचनंतर वाहतूक सुरळीत झाली..CJI B.R. Gavai: ''माझ्याच समाजातील लोकांनी तेव्हा टीका केली...'' सरन्यायाधीश गवई नेमकं काय म्हणाले?.खासगी वाहनांची कमाईनाशिक जिल्ह्यातील महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या १३ आगाराच्या ३३० बस गणपतीसाठी कोकणातील प्रवाशांच्या सेवेसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत. येवला आगाराच्या २३, मनमाड आगाराच्या २० बसचाही त्यात समावेश आहे. मात्र इकडच्या प्रवाशांची त्यामुळे मोठी गैरसोय झाली आहे. बसफेऱ्यांमध्ये ५० टक्क्यांनी घट झाली आहे. त्यातच वाहतूक कोंडीने आहे त्या बस तीन ते चार तास उशिराने धावत आहेत. त्यामुळे खासगी वाहनधारकांनी पैसा कमावण्याची ही संधी सोडली नाही. मनमाडहून येवला, कोपरगावकडे जाण्यासाठी जेथे २५ ते ५० रुपये लागतात, तिथे या वाहनधारकांनी मधला मार्ग निवडत १५० ते ५०० रुपये भाडे आकारून कमाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.