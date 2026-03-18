Yeola Traffic Rule : येवलेकरांना मोठा दिलासा! २४ मार्चपासून मनमाड-मालेगाव मार्गावर दिवसा अवजड वाहतुकीला बंदी

येवला: येवला- मनमाड- मालेगाव रस्त्यावर सातत्याने वाहतूक कोंडी होऊन अपघातही घडत आहेत. याविरोधात लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी सातत्याने आवाज उठविल्यामुळे प्रशासनाने दखल घेतली आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी अधिसूचना निर्गमित करत २४ मार्चपासून या महामार्गावर फक्त रात्री दहा ते सकाळी सातपर्यंत अवजड वाहतुकीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे दिवसा अवजड वाहतूक बंद राहून वाहतूक कोंडी थांबणार आहे..मागील वर्षापासून वाहतूक कोंडी सुरू असली तरी मागील दोन-तीन महिन्यांत याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. ही कोंडी टाळण्यासाठी, तसेच नागरिक, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी (गवंडगाव टोल नाका) येवला- मनमाड- मालेगाव (मनमाड चौफुली) या मार्गावर होणारी अवजड वाहतूक २४ मार्चपासून रात्री दहा ते सकाळी सातपर्यंत सुरू ठेवण्यात येणार आहे. या वेळेव्यतिरिक्त या मार्गावरून होणारी अवजड वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे. याबाबतची अधिसूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी निर्गमित केली आहे..मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकामधील आदेशान्वये छत्रपती संभाजीनगरकडून धुळ्याकडे औट्रम घाटातून कन्नडमार्गे जाणारी अवजड वाहतूक बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ही वाहतूक छत्रपती संभाजीनगर येथून दौलताबाद टी पॉइंटकडून देवगाव रंगारी- शिऊर- पिंपरखेड ते मालेगाव किंवा दौलताबाद टी पॉइंटकडून देवगाव रंगारी- शिऊर- पिंपरखेड- न्यायडोंगरी- चाळीसगाव मार्गे राज्य मार्ग क्रमांक २६ वरून वळविण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच अपर जिल्हाधिकारी (छत्रपती संभाजीनगर) यांनी, शिऊर बंगला ते नांदगावमार्गे अवजड वाहतूक वळविण्याचे निर्देश दिले आहेत..हे आदेश व निर्देशांमुळे छत्रपती संभाजीनगरकडून धुळ्याकडे जाणारे वरील नमूद दोन्ही पर्यायी रस्ते अवजड वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगरकडून धुळ्याकडे होणारी सर्व अवजड वाहतूक वैजापूर- येवला- मनमाड- धुळे यामार्गे होत आहे. त्यामुळे येवला- मनमाड रस्त्यावरील अवजड वाहनांची वर्दळ झाल्याने या मार्गावर वाहतूक कोंडी होत आहे. तसेच या दोन्ही मार्गावर एकेरी वाहतूक करता येणे तांत्रिक कारणास्तव शक्य नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी आदेश दिले आहेत..रुग्णवाहिका, पोलिस वाहने, अग्निशमन वाहने, राज्य शासनाच्या प्रवासी बस, आपत्कालिन परिस्थितीत मदत करणारी आरोग्य विभाग, शासनाची वाहने, क्रेन, नादुरुस्त वाहनांना घेऊन जाणारी क्रेन यांसारख्या वाहनांना या अधिसूचनेतील प्रतिबंधित कालावधीतून सूट देण्यात आली आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, मोटार वाहन अधिनियमातील तरतुदीनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी नमूद केले आहे..'सकाळ'ने उठविला आवाजया महामार्गाच्या वाहतूक कोंडीच्या विरोधात 'सकाळ'ने वेळोवेळी आवाज उठविला. याची वेळोवेळी दखल लोकप्रतिनिधींनीही घेतली आहे..मालेगाव-धुळेदरम्यानच्या कामांमुळे मनमाड- येवला मार्गावर वाहतुकीचा अतिरिक्त ताण पडून वाहतूक कोंडी होत होती. या संदर्भात मंत्रालयात मंत्री छगन भुजबळ यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार येवलेकरांच्या हिताचा निर्णय झाला आहे.- समीर भुजबळ, माजी खासदार.