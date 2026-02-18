Yeola News : येवल्याचा डंका! 'माझी वसुंधरा' अभियानात विभागात प्रथम; ७५ लाखांचे मानाचे बक्षीस

येवला: माझी वसुंधरा अभियान ५.० अंतर्गत पर्यावरण संवर्धन, हरित उपक्रम, जलसंधारण, स्वच्छता आणि शाश्वत विकासाच्या विविध निकषांवर उत्कृष्ट कामगिरी केल्याने माझी वसुंधरा ५.० या अभियानात येवला नगर परिषदेने राज्यस्तरावर सहावा क्रमांक, तर विभागस्तरावर प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. पालिकेने ७५ लाखांचे मानाचे बक्षीस मिळविले. ही कामगिरी संपूर्ण शहरासाठी अभिमानास्पद ठरली आहे, असे मुख्याधिकारी तुषार आहेर यांनी सांगितले..पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात आलेल्या या अभियानात हरित आच्छादन वाढविणे, जलसंवर्धन उपक्रम, सौरऊर्जेचा वापर, प्लास्टिकमुक्त उपक्रम, नदी-नाले स्वच्छता, वृक्षारोपण व जैवविविधतेचे संवर्धन अशा विविध बाबींवर गुणांकन करण्यात आले. या सर्व घटकांमध्ये येवला शहराने सातत्यपूर्ण व परिणामकारक कामगिरी करत विभागीय पातळीवर उल्लेखनीय स्थान मिळविले. .शहरात राबविण्यात आलेल्या प्रमुख उपक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण व त्यांचे संगोपन, पावसाच्या पाण्याचे संकलन (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या दिव्यांची उभारणी, जलसंधारण व स्वच्छता मोहिमा, नागरिकांचा सक्रिय सहभाग व जनजागृती अभियान या सर्व प्रयत्नांमुळे शहर पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे..या सर्व कामांमध्ये स्वच्छता निरीक्षक पूनम भामरे, प्रकल्प अधिकारी संदीप बोढरे, गौरव चुंबळे, शेखर शिंदे, राहुल जाधव, नीलेश खैरनार, नितीन लोणारी, संजय लहुडे, गोपी जावळे, शीतल शेळके, प्रभाकर वाघ, वृषाली अहिरे, सर्व पर्यावरण दूत, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वयंसेवी संस्था व नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग लाभला. योग्य नियोजन, प्रभावी अंमलबजावणी व सातत्यपूर्ण देखरेखीमुळे नगरपरिषदेला हे मानाचे यश मिळाले आहे..Railway Loco Pilots: प्रशासनाकडून दबाव, तणावपूर्ण कामकाज अन्...; मुंबई लोकलच्या लोको पायलटांचा सामूहिक VRS अर्ज दाखल.येवला पालिकेने ७५ लाख रुपयांचे बक्षीस प्राप्त केले, ही अभिमानास्पद बाब आहे. पर्यावरण रक्षण ही काळाची गरज आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी नागरिकांनी दिलेला सक्रिय प्रतिसाद आणि नगर परिषदेचे नियोजनबद्ध काम यामुळे हे यश शक्य झाले. भविष्यातही येवला शहर हरित, स्वच्छ व शाश्वत विकासाचे आदर्श मॉडेल ठरेल, असा विश्वास आहे.- समीर भुजबळ, माजी खासदार.माझी वसुंधरा अभियानातील यश हे येवलाकरांसाठी अभिमानाची बाब आहे. नगर परिषद, अधिकारी-कर्मचारी आणि नागरिकांच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे हे यश शक्य झाले. प्राप्त झालेली बक्षीस रक्कम हरित आच्छादन वाढविणे, जलसंवर्धन, सौरऊर्जा प्रकल्प आणि स्वच्छता उपक्रम यांसाठी प्रभावीपणे वापरण्यात येईल.- राजेंद्र लोणारी, नगराध्यक्ष.हरित, स्वच्छ आणि पर्यावरणदृष्ट्या सुंदर शहरासाठी नागरिक व कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या योगदानाचे हे यश आहे. या यशामुळे येवला शहराने पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने जबाबदारी अधोरेखित केली. भविष्यातही शाश्वत विकासाच्या वाटचालीत अग्रणी भूमिका बजावण्याचा निर्धार नगर परिषदेचा आहे, त्यासाठी यापुढेही योगदान असेल.- तुषार आहेर, मुख्याधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.