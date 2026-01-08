Yeola News : येवल्यात विरोधी पक्षाची ताकद एकवटली; शिवसेना-राष्ट्रवादी युतीच्या नगरसेवकांनी स्वीकारला पदभार

येवला: येवलेकर नागरिकांनी आमच्यावर विश्वास ठेवून सुमारे ४८ टक्के मते आम्हाला दिली आहेत. आम्ही सत्तेत नसलो तरी आमच्यावर सोपविलेली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडून नागरिकांना न्याय देऊ. आमचा शहरहिताच्या कामांना कायम पाठिंबा राहील, मात्र चुकीच्या निर्णयांना प्रखर विरोध करू, असे प्रतिपादन शिवसेनेचे युवा नेते कुणाल दराडे यांनी केले..पालिका सार्वत्रिक निवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष या युतीचे शिवसेनेचे १०, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन नगरसेवक निवडून आले. शिवसेनेतर्फे गणेश शिंदे यांची, तर राष्ट्रवादीतर्फे डॉ. संकेत शिंदे यांची विरोधी पक्ष गटनेतेपदी निवड करण्यात आली. या नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारला. या वेळी श्री. दराडे बोलत होते..दोन्ही गटनेते व सर्व नगरसेवकांनी पालिकेत अधिकृतपणे पदभार स्वीकारला. कुणाल दराडे अध्यक्षस्थानी होते. मुख्याधिकारी तुषार आहेर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. सर्व नगरसेवक व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना फेटा बांधून सत्कार करण्यात आला. मुख्याधिकारी तुषार आहेर व स्वच्छता निरीक्षक पूनम भामरे यांच्या हस्ते नगरसेवकांचा सत्कार करण्यात आला..शहराच्या विकासासाठी येणाऱ्या चांगल्या प्रस्तावांना विरोधी पक्ष पूर्ण सहकार्य करेन; मात्र जनहिताच्या विरोधात कोणतेही निर्णय घेतले गेले तर विरोधी पक्षातील १२ नगरसेवक प्रखर विरोध करतील, असे श्री. दराडे यांनी स्पष्ट केले. शहरवासीयांना पालिकेकडून मोठ्या अपेक्षा असून, अनेक मूलभूत सुविधांची कामे बाकी आहेत. आम्ही नागरिकांचा आवाज बनून सभागृहात कार्यरत राहू, असे या वेळी गटनेते डॉ. संकेत शिंदे यांनी सांगितले..या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अजीज शेख, योगेश सोनवणे, शिवसेनेकडून अमोल शिंदे, अक्षय राजपूत, नगरसेविका शीतल शिंदे, नगरसेवक एजाज शेख, पांडुरंग शेळके आदींनी मनोगत व्यक्त केले. गटनेते गणेश शिंदे, वकील शेख, अरबाज अन्सारी, पद्मा शिंदे, तृप्ती राजपूत, मीनाक्षी अलगट, अन्सारी शमीम बानो, मोमीन सुरय्या, अन्सारी नजमुसहर तसेच माजी नगरसेवक रिजवान शेख, प्रशांत शिंदे आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रकल्प अधिकारी संदीप बोढरे यांनी सूत्रसंचालन केले..Ambegaon News : कपिल काळेंचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेना प्रवेश; राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का!.विरोधी पक्षासाठी स्वतंत्र कार्यालयाची मागणीपालिकेच्या कारभारात विरोधी पक्षाची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे विरोधी गटनेते आणि नगरसेवकांच्या कामकाजासाठी पालिकेत स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करून द्यावे, अशी लेखी मागणी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष योगेश सोनवणे व शिवसेनेचे शहराध्यक्ष विशाल परदेशी यांनी मुख्याधिकारी तुषार आहेर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.