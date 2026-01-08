नाशिक

Yeola News : येवल्यात विरोधी पक्षाची ताकद एकवटली; शिवसेना-राष्ट्रवादी युतीच्या नगरसेवकांनी स्वीकारला पदभार

Shiv Sena–NCP Alliance Emerges as Strong Opposition in Yeola : आमचा शहरहिताच्या कामांना कायम पाठिंबा राहील, मात्र चुकीच्या निर्णयांना प्रखर विरोध करू, असे प्रतिपादन शिवसेनेचे युवा नेते कुणाल दराडे यांनी केले.
येवला: येवलेकर नागरिकांनी आमच्यावर विश्वास ठेवून सुमारे ४८ टक्के मते आम्हाला दिली आहेत. आम्ही सत्तेत नसलो तरी आमच्यावर सोपविलेली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडून नागरिकांना न्याय देऊ. आमचा शहरहिताच्या कामांना कायम पाठिंबा राहील, मात्र चुकीच्या निर्णयांना प्रखर विरोध करू, असे प्रतिपादन शिवसेनेचे युवा नेते कुणाल दराडे यांनी केले.

