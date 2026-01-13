नाशिक

Yeola Municipal Election : येवला पालिकेत रणकंदन! उपनगराध्यक्ष पदाच्या अर्जावरून मोठा राडा; विरोधकांचा पहिल्याच सभेवर बहिष्कार

Yeola Deputy Mayor Election Sparks Political Tension : उपनगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अर्ज न स्वीकारल्याच्या आरोपावरून येवला नगरपालिकेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेवर शिवसेना व राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाच्या नगरसेवकांनी बहिष्कार टाकला.
सकाळ वृत्तसेवा
येवला: येथील उपनगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी अर्ज दाखल करून न घेतल्याने संतप्त झालेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष)च्या नगरसेवकांनी सोमवारी (ता. १२) पहिल्याच सर्वसाधारण सभेवर बहिष्कार टाकला. प्रशासनाकडून भेदभाव करण्यात आला असून, याविरोधात जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करणार असल्याचे शिवसेना नेते कुणाल दराडे व राष्ट्रवादीचे नेते डॉ. संकेत शिंदे यांनी सांगितले.

