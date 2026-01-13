Yeola Municipal Election : येवला पालिकेत रणकंदन! उपनगराध्यक्ष पदाच्या अर्जावरून मोठा राडा; विरोधकांचा पहिल्याच सभेवर बहिष्कार

येवला: येथील उपनगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी अर्ज दाखल करून न घेतल्याने संतप्त झालेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष)च्या नगरसेवकांनी सोमवारी (ता. १२) पहिल्याच सर्वसाधारण सभेवर बहिष्कार टाकला. प्रशासनाकडून भेदभाव करण्यात आला असून, याविरोधात जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करणार असल्याचे शिवसेना नेते कुणाल दराडे व राष्ट्रवादीचे नेते डॉ. संकेत शिंदे यांनी सांगितले..उपनगराध्यक्षपदी भाजपच्या नगरसेविका पुष्पा गायकवाड यांची बिनविरोध निवड झाल्यानंतर पहिल्याच सभेत विरोधक आक्रमक झाले. अर्थात विरोधकांचा रोष सत्ताधाऱ्यांवर नसून प्रशासनाच्या भेदभावावर असल्याचे दिसून आले. परिणामी २६ नगरसेवकांच्या सभागृहात पहिल्याच सभेला शिवसेना आणि राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या १२ नगरसेवकांनी बहिष्कार टाकला..उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी सोमवारी (ता.१२) दुपारी बारापर्यंतची मुदत होती. या वेळेत राष्ट्रवादी काँग्रेसने उपनगराध्यक्षाचा उमेदवारी अर्ज दाखल करून मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनातून बाहेर आल्यानंतर युतीचे नगरसेवक व युवा नेते कुणाल दराडे व राष्ट्रवादी पवार पक्षाचे गटनेते डॉ. संकेत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे गटनेते गणेश शिंदे, प्रशांत शिंदे, नगरसेवक वकील शेख दालनात अर्ज दाखल करण्यासाठी गेले, मात्र मुख्याधिकारी तुषार आहेर यांनी वेळ संपल्याचे कारण देत अर्ज स्वीकारला नाही..युतीमार्फत शिवसेनेचे एजाज शेख यांचा अर्ज दाखल केला जाणार होता, मात्र मुदत संपल्याने अर्ज दाखल करून घेण्यास मुख्याधिकाऱ्यांनी असमर्थता दर्शविली. यानंतर मुख्याधिकारी आहेर व कुणाल दराडे यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. यानंतर संतप्त भावना व्यक्त करत सभेपूर्वीच बहिष्कार टाकत युतीचे नगरसेवक कार्यालयातून निघाले. .दुपारी एकला निवडीची सभा असताना युतीचे नगरसेवक कुणाल दराडे यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्याच सभेवर बहिष्कार टाकण्यात आला. तत्पूर्वी नगरसेवक व उपनगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार एजाज शेख यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे न्याय मागणारे पत्र प्रसिद्धिमाध्यमाला तसेच मुख्याधिकाऱ्यांना देत नाराजी व्यक्त केली आहे..एजाज शेख यांचे पत्रया पत्रात एजाज शेख यांनी राष्ट्रवादी आणि भाजपचे उमेदवार अर्ज दाखल करत असतानाच पालिकेत युतीच्या नगरसेवकांसह दाखल झालो होतो. हे सर्व सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत असून विरोधी उमेदवारांचा अर्ज दाखल केल्यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनात गेलो असता त्यांनी वेळेचे कारण देत अर्ज स्वीकारला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपणाला न्याय देण्याची मागणी नगरसेवक शेख यांनी पत्रात केली आहे..आमचे युतीचे सर्व नगरसेवक आणि उमेदवार एजाज शेख वेळेत पालिका कार्यालयात आलो होतो. मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात युतीच्या उमेदवार पुष्पा गायकवाड व नेते अर्ज दाखल करत असल्याने आम्ही बाहेर थांबलो होतो. आम्ही कार्यालयात विहित मुदतीत दाखल असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजही आहे. मात्र वेळ संपल्याचे कारण देत अर्ज घेण्यास नकार दिला, हे चुकीचे आणि अन्यायकारक आहे. अल्पसंख्याक नगरसेवकावर अन्याय झाला असून आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागणार आहोत.- कुणाल दराडे, युवानेते, शिवसेना.Pandharpur Politics : 'आमदार आवताडेंनी पंढरपुरात भाजपचे सहा उमेदवार पाडले'; पराभूत महिला उमेदवाराच्या पतीचा गंभीर आरोप, अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर.मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनात अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने आम्ही बाहेर थांबले होतो, त्यामुळे आम्ही उशिरा आलो असे म्हणता येणार नाही. याबाबत सीसीटीव्ही फुटेज तपासावे, विरोधकांचा आवाज दाबला जात असेल तर आम्ही सहन करणार नाही म्हणून सभेवर बहिष्कार टाकला. विकासाच्या मुद्द्यावर मात्र आम्ही नगरपालिकेच्या कामकाजात नियमित भाग घेऊन नागरिकांना न्याय मिळवून देऊ.- डॉ. संकेत शिंदे, गटनेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार पक्ष)युतीचे उमेदवार नगरसेवक एजाज शेख आणि नगरसेवक अर्ज दाखल करण्यासाठी दिलेल्या वेळेत बारापर्यंत आले नाहीत. ते १२ वाजून ७ मिनिटांनी कार्यालयात आले. विहित वेळ संपल्यानंतर हे सर्व आल्याने अर्ज स्वीकारला नाही.- तुषार आहेर, मुख्याधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.