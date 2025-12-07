Yeola News : जीवघेणा नायलॉन मांजा! येवल्यात युवकाचा गळा चिरला, श्वासनलिकेला गंभीर दुखापत

येवला: पतंगोत्सव जवळ येऊ लागताच येथे बंदी असलेल्या नायलॉन मांजाचा वापर वाढला असून, येथे नायलॉन मांजा अडकल्याने युवकाचा गळा चिरला गेला असून, त्याला गंभीर जखम झाली आहे. विशाल बोथरा (रा. वैजापूर) असे जखमी युवकाचे नाव आहे..नायलॉन मांजाने गळा चिरून गंभीर स्वरूपाची जखम झाल्याने येथील डॉ. राहुल चंडालिया यांनी त्याच्यावर प्राथमिक उपचार करून नाशिक येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. नायलॉन मांजाने गळा चिरून थेट श्वासनलिकेलाही गंभीर इजा झाली होती. नशीब बलवत्तर असल्याने युवकाचे प्राण थोडक्यात बचावले. सध्या त्याची प्रकृती स्थिर आहे. दरम्यान, नागरिकांनी नायलॉन मांजाचा वापरू नये, असे आवाहन जखमी कुटुंबीयांनी केले आहे..प्रत्येकासाठी अतिशय घातक असलेल्या नायलॉन मांजाचा येवल्यात शिरकाव झाल्याने पोलिस निरीक्षक अनिल भवारी यांनी एकावर गुन्हा दाखल केला आहे. एकीकडे शासनातर्फे बंदी असतानाही काही महाभाग नायलॉन मांजाची सर्रास विक्री आणि वापर करीत आहेत. आता याबाबत नागरिकांनीच जागरूक होऊन यापासून प्रवृत्त झाले पाहिजे. .आई अन् आजीच्या धैर्याला दाद ! 'शेडगाव येथील पाच वर्षांच्या श्रीराज फडवर बिबट्याचा हल्ला'; दाेघींच्या प्रतिकाराने बिबट्या पळाला...दर वर्षी नायलॉन मांजामुळे १५ ते २० जण जखमी होत असल्याच्या घटना घडतात. या वर्षीही हे प्रकार सुरू झाल्याने नागरिकांतून चिंता व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने कडक कारवाईचा बडगा उचलावा, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.