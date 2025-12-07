नाशिक

Yeola News : जीवघेणा नायलॉन मांजा! येवल्यात युवकाचा गळा चिरला, श्वासनलिकेला गंभीर दुखापत

Nylon Manja Hazard in Yeola : नायलॉन मांजाचा वापर वाढला असून, येथे नायलॉन मांजा अडकल्याने युवकाचा गळा चिरला गेला असून, त्याला गंभीर जखम झाली आहे. विशाल बोथरा असे जखमी युवकाचे नाव आहे.
Nylon Manja

Nylon Manja

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

येवला: पतंगोत्सव जवळ येऊ लागताच येथे बंदी असलेल्या नायलॉन मांजाचा वापर वाढला असून, येथे नायलॉन मांजा अडकल्याने युवकाचा गळा चिरला गेला असून, त्याला गंभीर जखम झाली आहे. विशाल बोथरा (रा. वैजापूर) असे जखमी युवकाचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
maharashtra
festival
FIR
accident
yeola
Youth
Annual

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com