Chhagan Bhujbal : येवल्यातील कांदाप्रक्रिया उद्योगाला चालना; चिंचोडी एमआयडीसी मध्ये ५० एकरवर उभारणार प्रकल्प- मंत्री छगन भुजबळ

येवला: कांदाप्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी चिंचोडी औद्योगिक वसाहतीत ५० एकर जागेवर प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. तसेच कांदा दराबाबत धोरणात्मक निर्णयासाठी सातत्याने शासनाकडे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली..येथील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यालयाचे उद्घाटन श्री. भुजबळ यांच्या हस्ते झाले. माजी आमदार मारोतीराव पवार अध्यक्षस्थानी होते. राष्ट्रवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष अंबादास बनकर, शिवसेनेचे नेते संभाजीराजे पवार, राधाकिसन सोनवणे, जेष्ठ नेते अरुणमामा थोरात, वसंत पवार, बाजार समितीच्या सभापती सविता पवार, उपसभापती संध्या पगारे, रायभान काळे, किसन धनगे, माजी संचालक प्रमोददादा पाटील, संचालक संजय बनकर व्यासपीठावर होते..भुजबळ म्हणाले की, कांदा प्रमुख पीक असूनही योग्य मोबदला मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत येतात. क्विंटलमागे १५०० रुपये खर्च येत असल्याने त्यात ५० टक्के नफा धरून कांद्याला २२५० आधारभूत किंमत ठेवावी. तीन हजाराचा दर होईपर्यंत एकही निर्बंध लावू नका. तीन ते चार हजाराच्या दरम्यान भाव असेल तर किरकोळ निर्यात मूल्य लावा आणि पाच हजाराच्यावर दर गेला तर काय निर्णय घ्यायचा तो घ्यावा या धोरणात्मक निर्णयासाठी सातत्याने शासनाकडे प्रयत्न सुरू आहे. .बाजार समितीत शेतकरी भवनासाठी दिड कोटीचा निधी दिला जाईल. समितीने त्याचा प्रस्ताव पाठवावा. कांदा प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी चिचोंडी औद्योगिक वसाहतीत ५० एकर जागेवर प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. डोंगरगाव उपबाजारासाठी १ रुपये दराने जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगत ही जमीन बाजार समितीच्या नावावर केल्याचे कागदपत्रे त्यांनी सभापती सौ.पवार व उपसभापती सौ.पगारे यांच्याकडे स्वाधीन केले. .बाजार समितीचा डोंगरगाव उपबाजाराला जमीन उपलब्ध करून दिली असून त्याचबरोबर अंदरसूल उपबाजारात कांदा लिलाव स्थळाचे कॉंक्रिटीकरण केल्याचे सांगितले. माजी आमदार मारोतीराव पवार,ज्येष्ठ नेते अंबादास बनकर, सभापती सविता पवार यांनी मनोगत व्यक्त केले. स्वागत सचिव कैलास व्यापारे यांनी, प्रस्ताविक संचालक ॲड. बापूसाहेब गायकवाड यांनी सूत्रसंचालन संचालक रतन बोरनारे यांनी केले. .संचालक भास्कर कोंढरे,अल्केश कासलीवाल,संजय पगार,कांतिलाल साळवे, बापूसाहेब गायकवाड, लता गायकवाड,महेश काळे, नंदकिशोर अट्टल, भारत समदडिया, नितीन गायकवाड,अर्जुन ढमाले,प्रमोद सस्कर, बंडू क्षीरसागर, संतुपाटील झांबरे,सूरज पटणी, बबनराव साळवे,नाना लहरे,मनीष काबरा, राजेंद्र लोणारी,बाळासाहेब गुंड,नवनाथ काळे, मकरंद सोनवणे,रामेश्वर कलंत्री,राजेश भांडगे,बाळासाहेब पवार,प्रविण गायकवाड, बाळूशेठ परदेशी,विधानसभा उपाध्यक्ष दत्ता निकम, तालुकाध्यक्ष साहेबराव मढवई, शहराध्यक्ष दीपक लोणारी,गोटू मांजरे, सुमित थोरात उपस्थित होते..Thane News: ठाण्यात विकासकामांचा धडाका! महापालिकेकडून प्रस्तावांना मान्यता .महिलांचे कौतुकबाजार समितीच्या सभापती सविता पवार, उपसभापती संध्या पगारे महिलांनी अतिशय उत्तम व पारदर्शीपणे काम केले आहे. त्यांच्या कार्यकाळात बाजार समितीला नवा लूक मिळाला. शेतकरी हिताची कामेही झाली. कामकाजातही पारदर्शकता येणार आहे. इतरांची सभापती व्हायची इच्छा नसती तर त्यांनाच कायम पदावर ठेवले असते. अशा शब्दात भुजबळ यांनी कौतुक केले.