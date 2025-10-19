नाशिक

Chhagan Bhujbal : येवल्यातील कांदाप्रक्रिया उद्योगाला चालना; चिंचोडी एमआयडीसी मध्ये ५० एकरवर उभारणार प्रकल्प- मंत्री छगन भुजबळ

Yeola Farmers Get Boost with New Onion Processing Project : चिंचोडी औद्योगिक वसाहतीत ५० एकर जागेवर प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. कांदा दराबाबत धोरणात्मक निर्णयासाठी सातत्याने शासनाकडे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
येवला: कांदाप्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी चिंचोडी औद्योगिक वसाहतीत ५० एकर जागेवर प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. तसेच कांदा दराबाबत धोरणात्मक निर्णयासाठी सातत्याने शासनाकडे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

Nashik
maharashtra
Farmer
onion
yeola
agricultural news
chinchodi
chhagan bhujbal

