Yeola News : येवल्यात घरकुलांचा निधी पडून! ५ हजार लाभार्थ्यांनी अजून पायाही खोदला नाही; प्रशासनाकडून नोटिसा

येवला: शासनाने घरकुल मंजूर केले, निधीचा पहिला हप्ताही खात्यावर वर्ग केला मात्र अजूनही पाच हजार २०५ लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्षात बांधकामालाच सुरवात न केल्याचे धक्कादायक चित्र येवला तालुक्यात समोर आले आहे. घरकुलांचे काम सुरू न केल्याने पंचायत समितीने त्यांना नोटिसा बजावून तातडीने काम सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, सुमारे ११ हजार लाभार्थ्यांना घरकुले मंजूर असल्याने अनेक गोरगरिबांचे हक्काच्या निवाऱ्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे..प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत (टप्पा २) तालुक्यातील घरकुल मंजुरी प्रक्रियेला गती मिळाली असून तब्बल ९८ टक्के घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. ११,७४४ उद्दिष्टांपैकी ११,४१२ घरकुलांना मंजुरी मिळाली असून फक्त ३३२ प्रकरणे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मंजुरीनंतर प्रशासनाने पहिल्या हप्त्याचे वितरण पूर्ण केले असून १० हजार ९५९ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता जमा झाला आहे..दुसऱ्या व पुढील हप्त्यांबाबतची आकडेवारी पाहता ५ हजार २३६ लाभार्थ्यांना दुसरा हप्ता, तर २ हजार ८०१ जणांना तिसरा हप्ता वितरित झाला आहे. अंतिम चौथा हप्ता केवळ ८९ घरकुलांना मिळाल्याने बहुतांश बांधकामे सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसते..कामे सुरू न केल्यास मंजुरी रद्दघरकुल मंजूर होऊन निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्यानंतर ठराविक कालावधीत बांधकाम सुरू करणे आवश्यक असते. परंतु काही लाभार्थ्यांनी विविध कारणे पुढे करत काम रखडवून ठेवले आहे. त्यामुळे योजनेंतर्गत निधी अडकून पडत असून इतर गरजूंच्या वाट्यालाही विलंब होत आहे. यामुळे त्यांना नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. नियोजित कालावधीत काम सुरू न केल्यास मंजुरी रद्द करण्यासह पुढील कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे..वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हानयोजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना स्वतःचे घर उपलब्ध करून देणे हा असला, तरी बांधकामातील संथ गतीमुळे उद्दिष्ट पूर्तीत अडथळे येत आहेत. आता शासकीय यंत्रणेने बांधकाम पूर्णत्वास नेण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेऊन लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे गरजेचे असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. मंजूर झालेल्या घरकुलांचे काम वेळेत पूर्ण झाले, तर तालुक्यातील हजारो कुटुंबांचे स्वप्नातील घर लवकरच वास्तवात उतरेल, अशी अपेक्षा नागरिकांतून व्यक्त केली जात आहे..दरवाढ, मंजूर टंचाईचे कारणप्रशासनाच्या नोंदीनुसार आतापर्यंत फक्त २ हजार ६०५ घरकुले पूर्ण झाली आहेत. तब्बल ८ हजार ८०७ घरकुले अद्याप अपूर्ण आहेत. मंजुरी व निधी वितरण जलदगतीने होत असताना प्रत्यक्ष बांधकामाच्या प्रगतीत मात्र मोठा विलंब होत असल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येते. वाळूची टंचाई, साहित्याचे दर, मजूर टंचाई तसेच लाभार्थ्यांची आर्थिक मर्यादा यामुळे कामाचा वेग कमी होत असल्याची माहिती आहे..MSRTC: लालपरीच्या सुरक्षेसाठी डिजिटल कवच! एसटी स्थानकांवर २४ तास देखरेख; प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय.यामुळे कामे अपूर्णगवंडी उपलब्ध नसणेघरकुल जागा वादलाभार्थी मयत वारस नाहीलाभार्थी बांधकाम करण्यास इच्छुक नाही..मंत्री छगन भुजबळ यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. लाभार्थ्यांनी आपले काम लवकरात लवकर पूर्णत्वास न्यावे. ज्यांची रक्कम प्राप्त नाही, त्यांनी त्वरित कागदपत्रांची पूर्तता करून रक्कम प्राप्त करावी. ज्यांची कागदपत्रे अपूर्ण आहेत, त्यांनी त्वरित पूर्तता करावी. पहिला हप्ता वर्ग झाल्यावर त्वरित काम सुरू करावे, कुणाचेही घरकुल रद्द करण्याची वेळ प्रशासनावर येऊ देऊ नये.."- संदीप वायाळ, गटविकास अधिकारी, येवला.