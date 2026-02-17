नाशिक

Yeola News : येवल्यात घरकुलांचा निधी पडून! ५ हजार लाभार्थ्यांनी अजून पायाही खोदला नाही; प्रशासनाकडून नोटिसा

5,205 Beneficiaries Yet to Begin Construction in Yeola : पाच हजार २०५ लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्षात बांधकामालाच सुरवात न केल्याचे धक्कादायक चित्र येवला तालुक्यात समोर आले आहे. घरकुलांचे काम सुरू न केल्याने पंचायत समितीने त्यांना नोटिसा बजावून तातडीने काम सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे.
येवला: शासनाने घरकुल मंजूर केले, निधीचा पहिला हप्ताही खात्यावर वर्ग केला मात्र अजूनही पाच हजार २०५ लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्षात बांधकामालाच सुरवात न केल्याचे धक्कादायक चित्र येवला तालुक्यात समोर आले आहे. घरकुलांचे काम सुरू न केल्याने पंचायत समितीने त्यांना नोटिसा बजावून तातडीने काम सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, सुमारे ११ हजार लाभार्थ्यांना घरकुले मंजूर असल्याने अनेक गोरगरिबांचे हक्काच्या निवाऱ्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.

