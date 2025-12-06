Yeola News : संक्रांतीपूर्वीच धोकादायक 'नायलॉन मांजा'ची गुप्त विक्री सुरू; येवल्यात पोलिसांकडून १८ गुंडाळ्या जप्त

येवला: शासनाने बंदी घातलेल्या नायलॉन मांजाची शहरात आणि परिसरात संक्रांतीपूर्वीच गुप्त विक्री जोरात सुरू असल्याचे चित्र पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. शुक्रवारी (ता. ५) शहर पोलिसांनी नागडदरवाजा परिसरात टाकलेल्या छाप्यात नायलॉन मांजाच्या अठरा गुंडाळ्या जप्त करून एका व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..गेल्या तीनशे वर्षांपासून पतंगोत्सवाची अखंड परंपरा जपणाऱ्या येवला शहरात परंपरेने सुतवलेला मांजच पतंग उडविण्यासाठी वापरला जात असे. मात्र मागील काही वर्षांत बंदी असलेल्या नायलॉन मांजाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, शहरात महिनाभरापासून यामुळे जखमी होण्याच्या घटना दिसू लागल्या आहेत. संपूर्ण राज्यात प्रसिद्ध असलेल्या येवला संक्रांत उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर दोन महिने अगोदरपासूनच हा घातक मांजा छुप्या पद्धतीने विक्रीस येत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती..या गुप्त माहितीनुसार पोलिसांनी नागडदरवाजा परिसरातील रेल्वे गेटच्या पूर्वेकडील एका घरावर छापा टाकून इमरान इक्बाल शेख (वय ३४) याला नायलॉन मांजाच्या अठरा गुंडाळ्यांसह ताब्यात घेतले. सदर मांजाची किंमत सुमारे ७ हजार ८०० रुपये असून, बाजारात तोच मांजा अधिक दराने पतंगप्रेमींना विक्री केला जात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..शहर पोलिसांनी अशा अवैध विक्री व वापराविरोधात आता व्यापक कारवाई सुरू केली असून आणखी दोन जणांविरोधात गुन्हे नोंदविण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक अनिल भवारी यांनी दिली..दक्षिण मुंबईत रिक्षाला का परवानगी नाही? कारण काय.या कारवाईचे शहरात स्वागत होत असून, नायलॉन मांजाच्या छुप्या व्यापारावर कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. सदर कारवाईत पोलिस अंमलदार सतीश मोरे, गणेश सांगळे, सोनिया गरुड, मोनाली ठाकरे तसेच शिपाई बिडकर यांनी सहभाग नोंदविला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.