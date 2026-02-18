Chhagan Bhujbal : भुजबळांच्या पुढाकाराने शिक्षकांचा वनवास संपला; जिल्ह्यात 'निवड श्रेणी'च्या अंमलबजावणीला सुरुवात

येवला: मागील आठ वर्षांपासून पात्र असूनही जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षक निवड श्रेणीच्या लाभापासून वंचित होते. राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेला सततचा पाठपुरावा आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी घातलेले लक्ष यामुळे वर्षानुवर्षे रखडलेला हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. जिल्ह्यातील १४६४ प्राथमिक शिक्षकांना त्याचा लाभ मिळाला आहे..नैसर्गिक न्याय हक्काने शिक्षकांना हा लाभ मिळतो. मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ व जिल्ह्यातील सर्व संघटनांनी अनेकदा निवेदने दिली. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, निवडणुका व इतर कामांच्या व्यापात प्रशासनाकडून प्रस्ताव तपासणीसह पुढील कार्यवाही होत नव्हती. त्यामुळे सात-आठवर्षापूर्वीच सेवेची २४ वर्षे पूर्ण झालेल्यांनाही हा लाभ मिळत नव्हता..जिल्हाभरातून १५०१ प्रस्ताव जिल्हा परिषदेला प्राप्त होते. मात्र मान्यतेची संपूर्ण जिल्ह्यातील शिक्षक वाट पाहून थकले होते. राज्य प्राथमिक शिक्षक संघातर्फे वारंवार प्रशासनाला याविषयी अवगत करण्यात येत होते. माजी सभापती संभाजीराजे पवार यांच्या माध्यमातून मागील काही महिन्यापूर्वी येथील प्राथमिक शिक्षक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न मंत्री भुजबळापुढे मांडला. .त्यानंतर या विषयाला चालना मिळाली असून चर्चा, पूर्तता व निर्णय या पातळीवर हा विषय सुटला आहे. जिल्हा परिषदेतील मुख्य कक्ष अधिकारी महेंद्र पवार, सलीम पटेल, रोहित शिंदे, चारुशीला भोसले सामान्य प्रशासन विभागाचे श्री. दराडे, प्रभारी शिक्षणाधिकारी सरोज जगताप, उपशिक्षणाधिकारी भास्कर कनोज, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, मुख्य कार्यकारी ओमकार पवार या सर्वांचे देखील सहकार्य लाभल्याने हा प्रश्न निकाली निघाला..Malkapur Municipality: मलकापूर पालिकेची वाहने नगराध्यक्षांच्या दिमतीला:भास्करराव शिंदे; नागरिकांत संतप्त प्रतिक्रिया!.जिल्ह्यातील शिक्षकांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शिक्षक संघाच्या येवल्यातील पदाधिकाऱ्यांचा पाठपुरावा यासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे मंत्री भुजबळ यांनी विशेष दखल घेतल्याने आज येथील पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेऊन आभार मानले. प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्य उपाध्यक्ष बाजीराव सोनवणे, मिलिंद गांगुर्डे, जिल्हाध्यक्ष संजय शेवाळे, प्रदीप पेखळे, रामदास शिंदे, निवृत्ती नाठे, प्रदीप शिंदे, कोषाध्यक्ष शांताराम काकड, धनराज वाणी, नारायण डोखे, भिलातात्या अहिरे, मधुकर दोबाडे, कृष्णा गरुडे, दीपक थोरात, कांतिलाल सोनवणे, सतीश हिरे, किरण जाधव, जालिंदर सोनवणे, जयराम नळे, चांगदेव काकड, राहुल चौधरी, जालिंदर गावडे, संतोष लोहकरे, संतोष ढोकाडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते..काय आहे हा लाभशिक्षक संवर्गातून मुख्याध्यापक अथवा तत्सम पदांची संख्या कमी असल्याने सर्वांना पदोन्नतीचा लाभ होत नाही म्हणून चटोपाध्याय आयोगाच्या शिफारशीनुसार एकाच पदावरील सलग सेवेच्या १२ आणि २४ वर्षानंतर एकूण पात्र संख्येच्या २० टक्के शिक्षकांना हा लाभ दिला जातो. त्यामुळे प्रत्येकी एका वेतनवाढीचा लाभ मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.