Yeola News : शून्यातून विश्व उभे केले, पण आगीने होत्याचे नव्हते केले; खैरनार कुटुंबावर कोसळले आभाळ

चिचोंडी: रायते (ता. येवला) येथील रविदीप प्लायवूड इंडस्ट्रीला शुक्रवारी (ता. २७) पहाटे तीनच्या दरम्यान आग लागून कंपनीची राखरांगोळी झाली आहे. यात सुमारे दहा कोटींचे नुकसान झाले. आगीचे नेमके कारण समजू शकलेले नाही. अंदरसूल येथील शेतकरी कुटुंबातील विष्णू खैरनार, त्यांचा मुलगा रवी व अवी खैरनार यांनी मोठ्या जिद्दीतून आणि मेहनतीतून तीन वर्षांपूर्वी रायते शिवारात जमीन घेऊन ही कंपनी उभी केली होती. .दीड एकर जागेवर एक हजार फुटांपेक्षा जास्त लांबी व शंभर फूट रुंदी, तसेच ३५ फूट उंच अशी विस्तीर्ण कंपनी आहे. कंपनीत परराज्यांतील ४० ते ४५ मजूर काम करतात. ते सर्व झोपलेले होते. पहाटे पाचच्या दरम्यान ते उठले, तेव्हा आग लागल्याचे लक्षात आले. तातडीने सर्व मजूर कंपनीच्या मागील प्रवेशद्वाराने बाहेर आले..पाहता-पाहता आग चहूबाजूंनी पसरू लागली. अग्निशामक दलाला तातडीने कळविण्यात आले. मजुरांनी एकच आरडाओरडा सुरू केला. बाहेर कोण ओरडत आहे म्हणून कंपनीपासून काही अंतरावर असलेल्या नागरिकांनी कंपनीकडे धाव घेतली, मात्र आगीचे उग्ररूप पाहून आग विझविण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र, विझविणे अशक्य झाले, असे गणेश परजणे व भगवान चव्हाण यांनी सांगितले..येवला येथील अग्निशामक दलाचे नितीन लोणारी यांनी घटनास्थळी आल्यावर आगीचे उग्ररूप पाहून मनमाड, कोपरगाव, चांदवड, पिंपळगाव बसवंत, लासलगाव, निफाड अशा ठिकाणांहून अग्निशामक बंब बोलविले. मात्र, चार बंबांनीही आग आटोक्यात आली नाही. कंपनीतील लाकडी कच्चामाल, तयार प्लायवूड, फेव्हिकॉल, हायड्रोलिक ऑइल, इलेक्ट्रॉनिक्स मशिनरी असे सर्व जळून खाक झाले. येवल्याचे पोलिस निरीक्षक योगेश घोरपडे यांनी घटनास्थळी पाहणी केली..दीड एकरात विस्तार असलेली ही कंपनी पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई तसेच महाराष्ट्राबाहेर प्लायवूडचा पुरवठा करीत होती. नेमकी आग कशामुळे लागली, हे अद्याप कळू शकले नाही. दरम्यान, आगीच्या घटनेत जळणाऱ्या रविदीप प्लायवूड इंडस्ट्रीला मंत्री छगन भुजबळ यांचे स्वीय सहायक बाळासाहेब लोखंडे, सामाजिक कार्यकर्ते मकरंद सोनवणे, येथील सरपंच चांगदेव शिंदे, ग्रामपंचायत सदस्य ॲड. भूषण गोठी यांनी भेट देत पाहणी केली. आग विझविण्यासाठी जवळच राहणारे गणेश परजणे, भगवान चव्हाण, जेसीबी मालक आकाश उराडे यांनी प्रयत्न केले..Pakistan-Afghanistan War Video: पाकिस्तानात घुसून अफगाणिस्तानचा एअर स्ट्राईक, लष्करी तळ उद्ध्वस्त; व्हिडिओ पुराव्याने खळबळ.हमारा घरही जल गया...बिहारमधील ४० ते ४५ कामगार या कंपनीत रोजंदारी करून उपजीविका करीत होते. ते दीड वर्षापासून कामास होते. हे मजूर आता हमारा घरही जल गया, असे सांगत आक्रोश करीत होते. तथापि, अशा संकटाच्या काळातही आम्ही आमच्या मालकांबरोबर राहू, असे भावनिक उद्गार प्रदीपकुमार या मजुराने काढले..