कोपरगाव–येवला–मनमाड–मालेगाव महामार्गाचे सहापदरीकरण करा

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नाशिक : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करताना मंत्री छगन भुजबळ.
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कोपरगाव- मालेगाव महामार्ग सहापदरी करा
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मंत्री भुजबळांचे प्राधिकरण अधिकाऱ्यांना निर्देश, येवला बाह्यवळणाचा डीपीआर त्वरित तयार करण्याच्या सूचना
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सकाळ वृत्तसेवा
येवला, ता. १३ : शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी, अपघातांची समस्या आणि भविष्यातील वाढती वाहतूक लक्षात घेता कोपरगाव-
येवला- मनमाड- मालेगाव हा महामार्ग चौपदरीऐवजी सहापदरी करण्यात यावा. येवला शहरातील वाहतूक कोंडी कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी बाह्यवळण रस्त्याचा (बायपास) सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तातडीने तयार करावा असे निर्देश राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
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मंत्री भुजबळ यांच्या उपस्थितीत नाशिक येथील कार्यालयात प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठक घेण्यात आली. महामार्गाच्या सुरू असलेल्या डीपीआर प्रक्रियेचा आढावा घेऊन येवला शहरातील वाहतूक कोंडी, अपघातांची समस्या, बाह्यवळण रस्त्याची आवश्यकता तसेच भविष्यातील वाढती वाहतूक याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून कोपरगाव- येवला- मनमाड- मालेगाव या सुमारे ७६ किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाच्या काँक्रीटीकरणासाठी ९८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या कामाच्या अनुषंगाने त्यांनी माहिती घेतली.
या महामार्गाचे नियोजन करताना केवळ चौपदरीकरणाचा विचार न करता भविष्यातील वाहतुकीचा वाढता भार लक्षात घेऊन सहापदरीकरणाच्या दृष्टीने आवश्यक तांत्रिक तरतुदी करण्यात याव्यात तसेच शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बाह्यवळण रस्त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तातडीने तयार करून त्याचा पुढील कार्यवाहीत समावेश करावा, अशा सूचना मंत्री भुजबळ यांनी संबंधित प्रकल्प संचालकांना दिल्या.
शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीची समस्या लक्षात घेऊन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. कोपरगाव- येवला- मनमाड- मालेगाव हा मार्ग सहापदरी काँक्रीटचा करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. माजी खासदार समीर भुजबळ यांनीही दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी बाह्यवळण रस्त्यासह महामार्गाच्या सहापदरी काँक्रीटीकरणाची मागणी केली होती. या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने कोपरगाव ते मालेगाव या सुमारे ७६ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणासाठी ९८० कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर केला आहे.
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२०-२ चौकट
भविष्यातील वाहतुकीसाठी गरज
हा महामार्ग येवला शहराच्या मध्यवर्ती भागातून जात असल्याने रस्त्यालगतची व्यापारी संकुले, दुकाने आणि प्रमुख बाजारपेठांमुळे दिवसभर मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची वर्दळ असते. परिणामी, या मार्गावर वारंवार वाहतूक कोंडी निर्माण होऊन वाहनचालक, व्यापारी, प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, पुणे आणि मालेगाव या प्रमुख शहरांना जोडणारा हा मार्ग असल्याने त्याचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. भविष्यात या मार्गावरील वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन आताच सहापदरीकरणाचे नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
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