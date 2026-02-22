SBI Theft : येवल्यात खळबळ! स्टेट बँकेच्या काउंटरवरून ५ लाखांची रोकड लंपास; भरदिवसा चोरट्याचा हातसाफ

येवला: येथील वर्दळीच्या शनि पटांगण भागातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेतून चोरट्याने पाच लाख दहा हजारांची रोकड असलेली पिशवी लंपास केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. बँकेत कर्मचारी, सुरक्षारक्षक आणि ग्राहकांची गर्दी असताना थेट काउंटरवरून ही रक्कम चोरीला गेल्याने खळबळ उडाली आहे..डोंगरगाव येथील व्यावसायिक अशोक तुकाराम पगारे यांनी आपल्या बचत खात्यातून पाच लाख दहा हजार रुपये काढून एका कापडी पिशवीत ठेवले होते. काउंटर क्रमांक तीनवर व्यवहार सुरू असताना त्यांनी ही पिशवी काही क्षणांसाठी काउंटरवर ठेवली. याच संधीचा फायदा घेत चोरट्याने पिशवी उचलून पलायन केले. .Badlapur IVF Racket: पैशाचं प्रलोभन; गरजू महिलांचे शोषण, अंडाशय विकलं अन्...; स्त्रीबीजनिर्मितीसाठी बदलापुरात नको ते घडलं.पिशवी गायब असल्याचे लक्षात येताच बँकेत गोंधळ उडाला. घटनेची माहिती मिळताच शहर पोलिसांनी बँकेत धाव घेऊन सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केली. याप्रकरणी पगारे यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस निरीक्षक योगेश घोरपडे अधिक तपास करत आहेत. या घटनेमुळे बँकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, ग्राहकांनी संताप व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.