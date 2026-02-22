नाशिक

SBI Theft : येवल्यात खळबळ! स्टेट बँकेच्या काउंटरवरून ५ लाखांची रोकड लंपास; भरदिवसा चोरट्याचा हातसाफ

Theft Inside Busy SBI Branch Shocks Customers : पटांगण भागातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेतून चोरट्याने पाच लाख दहा हजारांची रोकड असलेली पिशवी लंपास केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
SBI Theft

SBI Theft

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

येवला: येथील वर्दळीच्या शनि पटांगण भागातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेतून चोरट्याने पाच लाख दहा हजारांची रोकड असलेली पिशवी लंपास केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. बँकेत कर्मचारी, सुरक्षारक्षक आणि ग्राहकांची गर्दी असताना थेट काउंटरवरून ही रक्कम चोरीला गेल्याने खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Bank
Nashik
yeola
robbery
Maharshi Dhondo Keshav Karve
cctv
SBI
thief

Related Stories

No stories found.