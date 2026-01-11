येवला- सिन्नर: जीवघेण्या नायलॉन मांजा प्रकरणी पोलिस, प्रशासन जनजागृती करीत असून, कारवाई तीव्र केलेली असताना जिल्ह्यात अधूनमधून हा जीवघेणा मांजा सापडत आहे. येवला आणि सिन्नर येथे पोलिस व पालिकेच्या संयुक्त पथकाने कारवाई करीत एकूण ११८ रीळ जप्त केले आहेत. दोघांना ताब्यात घेण्यात आले असून, यापुढे ही कारवाई अधिक तीव्र केली जाईल..येवल्यात ५२ हजारांचे रीळ जप्तयेवला : जीवघेण्या नायलॉन मांजावर शासनाने बंदी घातलेली असतानाही पतंग उत्सवासाठी त्याचा वापर होत आहे. यामुळे अनेक जण जखमी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शहर पोलिसांनी शनिवारी (ता.१०) शहरात छापा टाकत ५२ हजार रुपये किमतीचे १०४ रीळ जप्त करून एकाला ताब्यात घेतले आहे. येथे तीन दिवस पतंगाची धूम असते, पारंपरिक सुतवलेला मांजा येथे वापरला जायचा, मात्र काही वर्षात नायलॉन मांजाचा मोठ्या प्रमाणात वापर वाढला आहे. .शंभर रुपयाचा रीळ थेट ४०० ते ५०० रुपयाला विक्री होत असल्याने अनेक जण चोरीछुपे हा मांजा विक्री करतात. यातून दरवर्षी अनेक जण गळा, नाक, कान, ओठ कापून जखमी होतात. पोलिसांनी देखील या मांजाविरोधात मोहीम हाती घेतली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच शहर पोलिसांनी रॅली काढून याविषयी जनजागृती केली होती. तरीही चोरीछुप्या पद्धतीने विक्री सुरू राहिल्याने शहर पोलिस निरीक्षक अनिल भवारी यांच्यासह पथकाने मोहीम राबवून ही जप्ती केली..शहरात चोरीछुपे पद्धतीने हा मांजा सर्रास विकला जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती.त्यानुसार पोलिसांनी छापा घालून अजहर सलीम चोपदार याच्याकडे १०४ रीळ जप्त करत कारवाई केली.दरम्यान सातत्याने विक्रेते व नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे तरीही नायलॉन मांजाचा वापर व विक्री होत असल्याने आणखी नायलॉन मांजा विक्री करणारे व वापरणाऱ्यांवर देखील गुन्हे दाखल करणार असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक अनिल भवारी यांनी दिली..सिन्नरला घरात लपविला मांजासिन्नर ः सिन्नरमध्ये नायलॉन मांजा विक्री करणाऱ्याच्या घरावर छापा टाकून पोलिसांनी १४ रीळ जप्त केले आहेत. पोलिसांनी एकास ताब्यात घेतले आहे. दरम्यान असा मांजा विकताना कुणी दिसल्यास पोलिसांना व पथकाला कळवावे असे आवाहन करण्यात आले आहे..पोलिस निरीक्षक हेमंतकुमार भामरे यांनी यांनी नायलॉन मांजा विरोधात कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पोलिसांकडून विक्री करणाऱ्यांचा शोध घेतला जात होता. येथील सिद्धिविनायक हॉस्पीटलमागे ओंकार नितीन खत्री हा घरामध्ये लपवून ठेवलेले नायलाँन मांजाचे रीळ विक्री करत असल्याचे समजले. उपनिरीक्षक रमेश पाटील, संदीप शिंदे, हवालदार नितीन डावखर, आप्पासाहेब काकड, समाधान बोराड याच्या पथकाने छापा टाकून घरात दडवून ठेवलेले १४ रीळ ताब्यात घेतले. एकूण ११ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. नायलॉन मांजा विक्रीबाबत शहर व उपनगरातील कोणाला काही माहिती असल्यास पोलिसांना कळवावे, असे आवाहन निरीक्षक भामरे यांनी केले आहे..Indian Railway: ब्रिटिश पोशाखाला अलविदा! आता भारतीय रेल्वेमध्ये गणवेशात येणार आधुनिक टच, अश्विन वैष्णव यांची घोषणा.नागरिकांची भूमिका महत्त्वाचीनायलॉन मांजा जीवघेणा असून, त्यामुळे गेल्या वर्षी अनेक जण जायबंदी आणि काहींचे प्राणही गेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयानेही सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले. या मांजाचे दुष्परिणाम पाहता जिल्हा प्रशासनाने याप्रश्नी कठोर पावले उचलली आहेत. नागरिकांचे प्रबोधन करूनही अनेक जण या मांजाचा शोध घेत आहेत, हे चुकीचे असून, आता पालकांनीच याप्रश्नी कठोर भूमिका घेण्याची गरज आहे. नायलॉन मांजा विक्री होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आल्यास त्यांनी तडक पोलिस, पालिका प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.