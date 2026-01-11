नाशिक

Nylon Manja Ban : येवला-सिन्नरमध्ये पोलिसांचा अ‍ॅक्शन मोड! ११८ नायलॉन मांजाचे रीळ जप्त, विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले

Deadly Nylon Manja Seized in Joint Police–Civic Action : येवला आणि सिन्नर येथे पोलिस व पालिका प्रशासनाच्या संयुक्त कारवाईत नायलॉन मांजाचे रीळ जप्त करत संबंधित विक्रेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
येवला- सिन्नर: जीवघेण्या नायलॉन मांजा प्रकरणी पोलिस, प्रशासन जनजागृती करीत असून, कारवाई तीव्र केलेली असताना जिल्ह्यात अधूनमधून हा जीवघेणा मांजा सापडत आहे. येवला आणि सिन्नर येथे पोलिस व पालिकेच्या संयुक्त पथकाने कारवाई करीत एकूण ११८ रीळ जप्त केले आहेत. दोघांना ताब्यात घेण्यात आले असून, यापुढे ही कारवाई अधिक तीव्र केली जाईल.

