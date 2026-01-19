नाशिक

Yeola Water Supply : येवला शहराचा पाणीप्रश्न मिटला! गंगासागर तलावात आवर्तन दाखल; पालिकेकडून जलपूजन

Palkhed Canal Water Released for Yeola : गंगासागर तलाव पूर्ण क्षमतेने भरला जाणार असून, या तलावाचे नगराध्यक्ष राजेंद्र लोणारी यांच्यासह नगरसेवकांनी पूजन केले. मंत्री छगन भुजबळ यांनी पाणी सोडण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
सकाळ वृत्तसेवा
येवला: पालखेड डाव्या कालव्याला पाण्याचे आवर्तन सुटल्याने शहराच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. गंगासागर तलाव पूर्ण क्षमतेने भरला जाणार असून, या तलावाचे नगराध्यक्ष राजेंद्र लोणारी यांच्यासह नगरसेवकांनी पूजन केले. मंत्री छगन भुजबळ यांनी पाणी सोडण्याच्या सूचना केल्या होत्या.

Nashik
maharashtra
yeola
Water supply
Chhagan Bhujbal

