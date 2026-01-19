Yeola Water Supply : येवला शहराचा पाणीप्रश्न मिटला! गंगासागर तलावात आवर्तन दाखल; पालिकेकडून जलपूजन

येवला: पालखेड डाव्या कालव्याला पाण्याचे आवर्तन सुटल्याने शहराच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. गंगासागर तलाव पूर्ण क्षमतेने भरला जाणार असून, या तलावाचे नगराध्यक्ष राजेंद्र लोणारी यांच्यासह नगरसेवकांनी पूजन केले. मंत्री छगन भुजबळ यांनी पाणी सोडण्याच्या सूचना केल्या होत्या..शहराला पाणीपुरवठा करणारा गंगासागर तलाव आटल्याने काही दिवसांपासून शहरातील विविध भागांत गढूळ पाण्याचा पुरवठा होत होता. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी होती. या पार्श्वभूमीवर नगर परिषदेकडून आवर्तन सोडण्यात यावे, अशी मागणी पाटबंधारे विभागाकडे करण्यात आली होती. .याबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांनी तातडीने पाटबंधारे विभागाला शहरासाठी पिण्याच्या पाण्याचे आवर्तन सोडण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. त्यांच्या सूचनेनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात आली आणि गंगासागर तलावात पाणी सोडण्यात आले. या निर्णयामुळे येवल्याच्या नागरिकांना मुबलक पाणीपुरवठा होणार असून, उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर दिलासा मिळाला आहे..दरम्यान, नगराध्यक्ष राजेंद्र लोणारी, भुजबळ यांचे स्वीय सहायक बाळासाहेब लोखंडे, गटनेते दीपक लोणारी, नगरसेवक प्रवीण बनकर, महेश काबरा, बंटी परदेशी, जावेद लखपती यांच्यासह बंडू क्षीरसागर, सुनील जाधव, यती गुजराथी, निसार शेख, गणेश गायकवाड, सचिन साबळे, संतोष जेजूरकर, सचिन सोनवणे आदींच्या उपस्थितीत पाणीपूजन झाले. .यावर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाल्याने ओव्हफ्लोचे पाणी पालखेड कालव्याला सुरू होते. त्यामुळे डिसेंबरअखेर दर वर्षी मिळणारे आवर्तन यंदा उशिरा मिळाले. १३ जानेवारीला कालव्याला पाणी सुटूनही १६ जानेवारीला पाणी तलावात आले असून, कालव्याला १८ ते २० दिवस आवर्तन सुरू राहणार असल्याचे पाटबंधारे विभागाने सांगितले..Sudhagad Leopard : सावध राहा! सुधागड तालुक्यात बिबट्यांचा वावर; डॅश कॅमेरामध्ये कैद झाली थरारक दृश्ये.शहराला टंचाईत पालिकेकडून पाच ते सात दिवसांआड पाणीपुरवठा केला जातो. इतर दिवशी तसेच पावसाळ्यात तीन दिवसांआड पाणीपुरवठा होत होता. आताही पाणी घेतल्यानंतर पालिका तीन दिवसांआडच पाणीपुरवठा करणार असून, साठवण तलावातील पाणी पालिकेला तीन महिने पुरवावे लागणार आहे..बुधवारपर्यंत तलाव भरणारपालखेड कालव्यातून शुक्रवारी रात्री गंगासागर तलावात पाणी पोहोचले असले तरी अगोदर पाणी अंदरसूल भागाकडे सोडण्यात आले. सोमवारनंतर पालखेड कालव्यातून पूर्ण क्षमतेने चांगले पाणी घेतले जाणार असून, बुधवारपर्यंत साठवण तलाव भरण्याची शक्यता आहे. रविवारी तलाव २५ दशलक्ष घनफूट भरला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.