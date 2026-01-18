नाशिक

Yeola Crime : येवल्यात बनावट मद्याचा कारखाना उद्ध्वस्त; बंगल्यात सुरू असलेल्या छुप्या धंद्याचा पर्दाफाश!

Fake Foreign Liquor Factory Busted on Yeola-Winchur Road : येवला-विंचूर रोडवरील जय भगवती बंगल्यात छापा टाकून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने बनावट विदेशी मद्याचा कारखाना उद्ध्वस्त करत मोठ्या प्रमाणात मद्य व साहित्य जप्त केले.
नाशिक: येवला- विंचूर रोडवरील एका बंगल्यात बनावट विदेशी मद्यापासून मद्यनिर्मितीचा कारखाना चालविला जात होता. राज्य उत्पादनशुल्क विभागाच्या येवला भरारी पथकाने शुक्रवारी (ता. १६) मध्यरात्री छापा टाकून अड्डा उद्‍ध्वस्त केला. या वेळी बनावट मद्यासह मद्यासाठी लागणारे सुमारे तीन लाखांचे साहित्य जप्त करण्यात आले असून, तिघांना अटक केली आहे.

