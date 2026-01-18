Yeola Crime : येवल्यात बनावट मद्याचा कारखाना उद्ध्वस्त; बंगल्यात सुरू असलेल्या छुप्या धंद्याचा पर्दाफाश!

नाशिक: येवला- विंचूर रोडवरील एका बंगल्यात बनावट विदेशी मद्यापासून मद्यनिर्मितीचा कारखाना चालविला जात होता. राज्य उत्पादनशुल्क विभागाच्या येवला भरारी पथकाने शुक्रवारी (ता. १६) मध्यरात्री छापा टाकून अड्डा उद्ध्वस्त केला. या वेळी बनावट मद्यासह मद्यासाठी लागणारे सुमारे तीन लाखांचे साहित्य जप्त करण्यात आले असून, तिघांना अटक केली आहे. .नंदकुमार दत्तात्रय गायकवाड (वय ६२, रा. शाकंबरी बंगला, गंधर्वनगरी, नाशिक रोड, हल्ली रा. जय भगवती बंगला, साईनगर कॉलनी, विंचूर, ता. निफाड), श्रवण गाणोर पासवान (५६, रा. कसियोगा, ता. राजनगर, जि. मधोबनी, बिहार, हल्ली रा. विंचूर, ता. निफाड), रामबालक कुमार रामदेव पासवान (२६, रा. लक्ष्मीपुरा, लछमीपूर, ता. खजौली, जि. मधुबनी, बिहार, हल्ली रा. जय भगवती बंगला, साईनगर कॉलनी, विंचूर, ता. निफाड) अशी अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत..राज्य उत्पादन शुल्कच्या येवला विभागाच्या पथकाला विंचूर- येवला रोडवरील जय भगवती बंगल्यात बनावट मद्याचा कारखाना सुरू असल्याची माहिती मिळाली होती. पथकाने अधीक्षक संतोष झगडे, उपअधीक्षक अमृत तांबारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली येवला पथकाचे निरीक्षक प्रकाश घायवट यांच्या पथकाने शुक्रवारी छापा टाकला. त्या वेळी जय भगवती बंगल्यात विविध ब्रँडच्या विदेशी मद्याचा दोन लाख २० हजार ६७० रुपयांचा साठा आढळून आला. .नात्याला काळीमा फासणारी घटना! होमगार्ड मावसाचा मुलीवर अत्याचार; बाळापूर तालुक्यात खळबळ, 'ती' कायमच घाबरलेली...याठिकाणी या विदेशी बनावट मद्याला लावण्यात येणारे लेबल, बूच, बाटल्या यासह एक मोबाईल असा एकूण दोन लाख ८७ हजार ४२४ रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. सदरची कामगिरी येवला पथकाचे निरीक्षक प्रकाश घायवट, दुय्यम निरीक्षक प्रवीण मंडलिक, मनीष पाटील, अवधूत पाटील, मुकेश निबेंकर, संतोष मुंढे, सुनील टापरे, विठ्ठल हाके, योगेश म्हस्के, दीपक नेमणार यांच्या पथकाने बजावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.