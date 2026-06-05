Nashik: “सावली पेरणारा अभियंता” कोरोनात ऑक्सिजनसाठी झुंजलेल्या एका तरुणाने आता हजारो श्वास जपण्याचा घेतलाय ध्यास

कोरोनाच्या काळात जगाने पैशाची ताकद पाहिली…पण त्याच काळात अनेकांनी एका गोष्टीसमोर स्वतःला हतबल पाहिलं ऑक्सिजन.पुण्यातील अभियंता योगेश चौधरी यांच्यासाठीही तो काळ आयुष्य बदलून टाकणारा ठरला.संपूर्ण कुटुंब कोरोना संसर्गामुळे रुग्णालयात दाखल होतं.वडिलांना तब्बल १९ दिवस ऑक्सिजन सपोर्टवर ठेवावं लागलं.प्रत्येक दिवस भीतीचा होता.मशीनवर चालणाऱ्या श्वासांची किंमत ते जवळून पाहत होते.सुदैवाने संपूर्ण कुटुंब त्या संकटातून सुखरूप बाहेर आलं… पण योगेश यांच्या मनात एक प्रश्न कायमचा कोरला गेला “ज्या ऑक्सिजनसाठी माणूस इतका हतबल होतो,तो निर्माण करणाऱ्या निसर्गासाठी आपण काय करतो?”.त्या एका प्रश्नातून जन्म झाला एका वेगळ्या प्रवासाचा.योगेश यांनी स्वतःलाच एक वचन दिलं दरवर्षी किमान २० हजार रुपयांचा खर्च नैसर्गिक ऑक्सिजन निर्मितीसाठी करायचा.झाडं लावायची,देशी वृक्ष जपायचे आणि लोकांना निसर्गाशी पुन्हा जोडायचं.२०२१ मध्ये पुण्यातील बालेवाडी येथील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलासमोरून जाताना त्यांना एक वेगळंच चित्र दिसलं. रस्त्यावरील प्रत्येक पथदिव्यावर एका कावळ्याने घरटं बांधलं होतं.झाडं नसल्याने पक्ष्यांनी विजेच्या खांबांना आपलं घर मानलं होतं.पर्यावरणातील बदल किती गंभीर आहे,याची ती जाणीव करून देणारी घटना होती..नोकरी वाचविण्यासाठी गुरुजींना ‘टीईटी’च्या 10 संधी! राज्यातील पावणेदोन लाख शिक्षक नाहीत पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण; 31 ऑगस्ट 2028 नंतर ‘ही’ कारवाई.त्याच क्षणी “खोपा” या संस्थेची कल्पना जन्माला आली.देशी झाडांचा प्रचार,प्रसार, जागृती आणि संवर्धन या उद्देशाने योगेश यांनी हिंजवडी मधील पूर्णवेळ आय टी मधील नोकरी सांभाळत “खोपा” संस्था सुरू केली.सुरुवातीला त्यांनी लोकांना बिया वाटल्या. पण फारसं यश मिळालं नाही. लोकांनी त्या बियांपासून झाडं तयार केली नाहीत.काही काळ निराशा आली.मात्र त्यांनी हार मानली नाही..२०२३ मध्ये हिंजवडी आयटी पार्कजवळ चार गुंठे जागेत देशी झाडांची रोपवाटिका सुरू केली. पहिल्या वर्षी अनेक चुका झाल्या.फार कमी रोपं तयार झाली.पण अपयशातून शिकत त्यांनी २०२४ मध्ये तब्बल ९ हजार देशी झाडांची निर्मिती केली.ही झाडं नामांकित कंपन्या,शाळा,महाविद्यालयं आणि ग्रामपंचायतींना देण्यात आली.विशेष म्हणजे,झाडं दिल्यानंतरही त्यांचा प्रवास संपत नाही.वर्षभर त्या झाडांच्या वाढीवर लक्ष ठेवणं, संपर्कात राहणं आणि त्यांची निगा राखली जाते की नाही, याचाही मागोवा घेतला जातो.आज “खोपा” संस्थेचा “आनंदाचे झाड” हा उपक्रम विशेष चर्चेत आहे. चिंचवडमधील एल्प्रो मॉलसमोर KNS बर्गर येथे रोपवाटिकेत तयार झालेली रोपं ठेवण्यात आली आहेत.कोणतीही व्यक्ती स्वतःच्या किंवा प्रियजनांच्या वाढदिवशी एक झाड लावून ते वर्षभर जगवत असेल,तर पुढील वर्षी त्याला पाच झाडं मोफत दिली जातात.नंतर ही संख्या २५ पर्यंत वाढते. म्हणजेच एक झाड अनेक झाडांची सुरुवात बनतं..नोकरी वाचविण्यासाठी गुरुजींना ‘टीईटी’च्या 10 संधी! राज्यातील पावणेदोन लाख शिक्षक नाहीत पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण; 31 ऑगस्ट 2028 नंतर ‘ही’ कारवाई.योगेश आणि त्यांच्या टीमने काही हटके उपक्रमही सुरू केले आहेत.“Collect Seed, Collect Hope”त्यांच्या मते,बियाणं गोळा करणं म्हणजे फक्त बी उचलणं नाही; तर भविष्यात जंगल निर्माण करण्याची आशा जपणं आहे.“One Seed, One Promise”प्रत्येक गोळा केलेलं बीज म्हणजे एक जबाबदारी.त्या बीपासून झाड तयार करण्याचं वचन प्रत्येकाने स्वतःला द्यावं, अशी त्यांची भूमिका आहे.“Plant Your Oxygen Agent”योगेश यांचा आग्रह एकच आपल्या मातीत नैसर्गिकरित्या वाढणारे देशी वृक्षच लावले पाहिजेत..यंदापासून हिंजवडीतील काही कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या सहभागातून देशी झाडांच्या बिया गोळा करून त्यांची पुढील पावसाळ्यात रुजवणूक करण्याचा उपक्रम सुरू झाला आहे. हे काम अधिकाधिक कंपन्यांपर्यंत नेण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे.पुण्यातील दोन शाळांमध्ये “Learning While Doing” या संकल्पनेवर आधारित उपक्रम राबवला जात आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याने स्वतः नर्सरी बॅग भरून त्यात बीजारोपण करायचं, वर्षभर त्या रोपाची काळजी घ्यायची आणि झाडाच्या वाढीच्या प्रत्येक टप्प्यातून शिकायचं. वर्षभरानंतर ते झाड जमिनीत लावलं जातं आणि त्या मुलासाठी ते झाड “ऑक्सिजन मित्र” बनतं.याशिवाय मुंबईतील एका नामांकित कंपनीसाठी १० हजार देशी झाडांची रोपवाटिका उभारण्यासाठी योगेश मोफत बिया आणि मार्गदर्शन देत आहेत. पुण्यातील इंजिनिअरिंग कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांना NGO क्षेत्रातील Summer Internship ची संधी उपलब्ध करून देण्याचाही त्यांचा मानस आहे, जेणेकरून तरुण पिढी निसर्गाशी पुन्हा जोडली जाईल.गावरान आंबे, रानभाज्या, विविध कंद आणि स्थानिक जैवविविधतेचं संवर्धन करण्याचं कामही “खोपा” संस्था करत आहे..आज अनेक जण झाडं लावतात…पण योगेश चौधरी फक्त झाडं लावत नाहीत, ते माणसांच्या मनात सावली पेरत आहेत.कारण भविष्यातील सर्वात मोठी श्रीमंती पैशात नाही…तर शुद्ध श्वासात असणार आहे.एकेकाळी गावाकडे वडाच्या झाडाखाली गप्पा रंगायच्या, पिंपळाखाली पक्ष्यांची घरटी असायची आणि उन्हात थकलेल्या प्रवाशाला झाडाची सावली मोफत आसरा द्यायची. पण आता शहरं उंच झाली… आणि झाडं कमी झाली. काँक्रीटच्या जंगलात माणूस एसीमध्ये राहत असला, तरी पक्ष्यांसाठी घर उरलेलं नाही. योगेश चौधरी यांना हीच वेदना सतावत राहिली. म्हणूनच त्यांच्या कामात फक्त वृक्षारोपण नाही, तर हरवत चाललेल्या निसर्गाशी पुन्हा नातं जोडण्याचा प्रयत्न आहे. “झाड लावणं सोपं आहे… पण झाड जगवणं म्हणजे नातं जपणं,” असं ते नेहमी सांगतात..योगेश यांच्या रोपवाटिकेत तयार होणारं प्रत्येक रोप हे फक्त मातीतील एक झाड नसतं; त्यामागे एक भावना असते. काही रोपं एखाद्या आईच्या स्मरणार्थ लावली जातात, काही वडिलांच्या वाढदिवसानिमित्त, तर काही जन्मलेल्या लेकराच्या नावाने. त्यामुळे त्यांच्या “आनंदाचे झाड” या उपक्रमाने लोकांच्या भावनांनाही हिरवाईची जोड दिली आहे. वाढदिवसाला फुगे आणि केकपेक्षा एक झाड लावण्याची नवी संस्कृती शांतपणे रुजत आहे.विशेष म्हणजे, योगेश यांची चळवळ सोशल मीडियापुरती मर्यादित नाही. ते स्वतः डोंगरदऱ्यांत फिरतात, बिया गोळा करतात, मुलांशी बोलतात, कंपन्यांमध्ये जाऊन लोकांना पटवून सांगतात. अनेकदा स्वतःच्या खिशातून खर्च करून ते रोपं तयार करतात. कारण त्यांना माहिती आहे,आज पेरलेलं एक बी उद्या कोणाच्यातरी जगण्याचा श्वास बनणार आहे.आजच्या काळात लोक संपत्ती जमा करण्यात व्यस्त आहेत…आणि योगेश चौधरी सावली जमा करण्यात.संपर्कासाठीश्री योगेश नेताजी चौधरीखोपा फाउंडेशन, पुणे9805239805.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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