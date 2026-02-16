नाशिक

Yogesh Sonawane : अंतापूरच्या झोपडीतून अरुणाचलच्या डोंगरापर्यंत; योगेश सोनवणेची सुवर्ण भरारी!

Yogesh Sonawane Wins Triple Gold at National MTB Championship : योगेश सोनवणेने अरुणाचल प्रदेश (रोइंग) येथे सुरू असलेल्या २२ व्या माउंटन बाइक सायकलिंग (एमटीबी) स्पर्धेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करताना तीन सुवर्णपदक पटकावले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: मविप्र संस्‍थेच्‍या योगेश सोनवणेने अरुणाचल प्रदेश (रोइंग) येथे सुरू असलेल्या २२ व्या माउंटन बाइक सायकलिंग (एमटीबी) स्पर्धेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करताना तीन सुवर्णपदक पटकावले.

