Yogesh Sonawane : अंतापूरच्या झोपडीतून अरुणाचलच्या डोंगरापर्यंत; योगेश सोनवणेची सुवर्ण भरारी!

नाशिक: मविप्र संस्थेच्या योगेश सोनवणेने अरुणाचल प्रदेश (रोइंग) येथे सुरू असलेल्या २२ व्या माउंटन बाइक सायकलिंग (एमटीबी) स्पर्धेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करताना तीन सुवर्णपदक पटकावले..खडतर आणि आव्हानात्मक समजल्या जाणारी या वर्षाची भारतातील बावीसावी वरिष्ठ गट, कनिष्ठ गट आणि सब ज्युनिअर माउंटन बाइक सायकलिंग स्पर्धा अरुणाचल प्रदेश येथे झाली. अरुणाचल सायकलिंग असोसिएशनतर्फे आयोजित स्पर्धेत अंतापूर-ताहाराबाद येथील रहिवासी असलेल्या आदिवासी कुटुंबातील योगेश सोनवणे या विद्यार्थ्याची अठरा वर्षांखालील गटात निवड झाली होती..योगेश हा मविप्र संस्थेच्या ताहाराबाद येथील न्यू इंग्लिश स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहे. त्याने टाइम ट्रायल, टीम रिले आणि मास स्टार तिन्ही प्रकारांत सुवर्णपदक पटकावत नाशिकचा, तसेच मविप्रचा लौकिक वाढविला आहे. डिसेंबरमध्ये पुणे (आळंदी) येथे झालेल्या निवड चाचणीत योगेशची महाराष्ट्राकडून निवड झाली होती. आंतरराष्ट्रीय माउंटन बाइक सायकलिंग चँपियनशिपमध्ये १८ वर्षांच्या आतील मुलांच्या गटात निवड होणारा योगेश सोनवणे हा महाराष्ट्राचा पहिला खेळाडू ठरला आहे. योगेशला त्याचा मोठा भाऊ भरत सोनवणे यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे..Sangli Art Exhibition : तब्बल १२७५ कलाकृती तुमची वाट पाहताहेत;आजपासून राज्य कला प्रदर्शन, वेळ काढा, भेट द्या, अद्भुत कलाविश्वाची सफर करा.पदकंच झोपडीची शानचार वर्षांमध्ये योगेशने अनेक स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला असून, अनेक पदके जिंकली आहेत. २०२४ मध्ये हरियाना येथे झालेल्या १६ वर्षांच्या आतील स्पर्धेतही योगेशने क्रॉस कंट्री, टाइम ट्रायल, टीम रिले या तिन्ही प्रकारांत सुवर्णपदक पटकावली आहेत. गेल्या वर्षीदेखील याच स्पर्धेमध्ये रौप्य आणि कांस्य अशी दोन पदके मिळविली..प्रतिकूल परिस्थितीतही यश मिळविता येते, हे योगेशने दाखवून दिले आहे. राष्ट्रीय माउंटन (बाइक) सायकलिंग चँपियनशिपमध्ये तीन सुवर्णपदक मिळवून त्याने ‘मविप्र’च्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. आगामी आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये योगेश नक्कीच सुवर्णपदक पटकावेल, असा मला विश्वास आहे.- ॲड. नितीन ठाकरे, सरचिटणीस, मविप्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.