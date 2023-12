Nashik News: समृद्धीवर वाहन उभे करून तरुणाने शेतात संपवले जीवन; 2 दिवसांपासून उभी होती बेवारस कार

सिन्नर : मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गाचा टप्पा क्रमांक दोन मधील पाथरे शिवारात 40 वर्षीय तरुणाने समृद्धी लगतच्या शेतात असलेल्या कांद्याच्या चाळीत दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना शुक्रवारी दुपारी बारा वाजेच्या सुमारास उघडकीस आली.

सदर तरुणाची कार समृद्धी महामार्गावर दोन दिवसांपासून संशयास्पद रित्या उभी होती स्थानिकांना संशय आल्याने त्यांनी याबाबत पोलिसांना कळवल्यावर आत्महत्येचा प्रकार उघडकीस आला. (young man ended his life in farm by parking vehicle on Samriddhi highway abandoned car parked for 2 days Nashik News)