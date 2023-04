Nashik Crime News : नाशिकच्या सिडकोभागात मारहाणीत तरुणाचा खून

Nashik Crime News : पाच दिवसांपूर्वी झालेल्या वादाचा बदला घेण्यासाठी आलेल्या संशयितांनी दोन तरुणांना केलेल्या मारहाणीत एका २४ वर्षीय तरुणाचा डोक्यात पेवर ब्लॉक टाकून खून केल्याची घटना आज रात्री साडेनऊ ते दहाच्या दरम्यान सावता नगर परिसरात घडली. (young man was beaten to death in Cidco of Nashik Nashik Crime News)

परशुराम बाळासाहेब नजान (वय २४) हा तरुण आज (ता.२५) सावता नगर येथील हॉटेलमध्ये जेवण करण्यासाठी अल्पवयीन मित्रासोबत आला होता. त्याच्या सोबत असलेल्या मित्राचे आणि संशयितांचे चार ते पाच दिवसांपूर्वी भांडण झाले होते.

त्याची कुरापत काढून सुमारे तीन ते चार संशयितांनी परशुराम व त्याच्या मित्राला मारहाण करण्यास सुरवात केली. परशुराम प्रतिकार करीत असताना संशयितांनी हॉटेलच्या बाहेर पडलेल्या पेवर ब्लॉक त्याच्या डोक्यात टाकल्याचे घटनास्थळावरून सांगण्यात आले.

जखमी परशुराम यास मित्रांनी जवळच्या खासगी रूग्णालयात उपचारासाठी नेले. मात्र अतिरक्तस्रावामुळे त्यास जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. उपचार सुरू असताना परशुरामचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी घोषित केले.

या घटनेची माहिती समजताच अंबड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सूरज बिजली, पोलिस निरीक्षक श्रीकांत निंबाळकर, सहाय्यक निरीक्षक किशोर कोल्हे, सहाय्यक निरीक्षक वसंत खतेले, उपनिरीक्षक संदीप पवार आदींसह पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली.

परिस्थिती नियंत्रणात आणत पंचनामा केला. या घटनेतील चार संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे समजते.

सिडको परिसरात भीतीचे वातावरण

गेल्या काही दिवसापूर्वी अंबड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत राकेश कोष्टी याच्यावर भर दिवसा गोळीबार झाल्याने गॅंगवॉर वाढल्याचे दिसून आले आहे.

त्रिमूर्ती चौक परिसरामध्ये हरवलेला मोबाईल परत देण्यासाठी गेलेला युवकाला मारहाण झाल्यानंतर त्याचाही मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असताना सावता नगर येथे घडलेल्या प्रकारामुळे सिडको परिसरात भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे.