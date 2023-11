Nashik News: तरुणाईला ऑनलाइन जुगाराचा विळखा; पालकांतून चिंता

By

Nashik News: डिजिटल इंडियात सद्यःस्थितीत फाइव्ह जी’ इंटरनेट सेवा सुरू झाली आहे. मोबाईलवर ऑनलाइन जुगाराला मोठ्या प्रमाणावर खतपाणी घातले जात आहे. विविध सोशल माध्यमाच्या स्थळावर जुगाराच्या जाहिराती झळकताना दिसतात.

विविध प्रकारचे आमिष, प्रलोभन दाखवले जाते. यामुळे तरुणाई या ऑनलाइन जुगाराच्या विळख्यात अडकत चालले आहेत, यामुळे पालकांतून चिंता व्यक्त केली जात आहे. (Youngsters are getting involved in online gambling nashik news)

कोरोनाकाळात मोबाईलचा वापर अधिक वाढला होता. त्यावेळी शिक्षण व बहुतांश कामे हे मोबाईलवर करावे लागत होते. मोबाईलचा वाढता वापर बघता की काय ऑनलाइन गेम जुगार यास अधिक वाव मिळाला. सध्या ऑनलाइन जुगाराबाबत विविध सिनेकलाकार, सेलिब्रिटी जाहिरातीच्या माध्यमातून अनेक प्रलोभन देताना दिसतात, अनेक तरुण यास बळी पडतात. विशेष म्हणजे, समाजातील लोक कलाकारांचे अनुकरण करताना दिसून येतात.

घरबसल्या मुले बिघडविण्याचे काम या माध्यमातून होत असल्याची तक्रार पुढे येत आहे. क्रिकेट अनेक बेटिंग अॅपने देशभरात धुमाकूळ घातला आहे. मोबाईलवरील ऑनलाइन जुगारामुळे अनेक जण कर्जबाजारी होऊन रस्त्यावर आले आहेत. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होऊन कुटुंबांची वाताहत होत आहे. तर जुगारामुळे कर्जबाजारी होऊन अनेकांनी आत्महत्या ही केल्याच्या घटना देशात रोज घडत आहेत.

आपल्या देशात जुगाराला सामाजिक मान्यता नसली तरी शासन मान्यतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ऑनलाइन जुगाराचे वाढते प्रस्थ बघून व सिनेकलाकारांनी सामाजिक भान व बांधिलकी सोडल्याचे बघून काही रिल्स स्टार याबाबत जनजागृती करणारे रिल्स टाकत आहेत. प्रबोधनात्मक व्हिडिओ टाकून लोकांना ऑनलाइन जुगारापासून प्रवृत्त करत आहेत.

पालकांनाही द्यावे लक्ष

आजच्या धावत्या इंटरनेटच्या युगात प्रत्येकाच्या हातात स्मार्टफोन दिसून येतो. बऱ्याचदा महाविद्यालय तरुणांना पालक संपर्क साधण्यासाठी व अभ्यासात उपयोगी पडले या कामी आपल्या पाल्यास मोबाईल (स्मार्ट फोन) घेऊन देतात. मात्र, आपला पाल्य काय वापर करतो आहे, हेदेखील पालकांनी बघितले पाहिजे , ही काळाची गरज आहे.

आपल्या पाल्याकडे गरजेपेक्षा अधिक पैसा महागडे वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट कुठून येत आहे याची चौकशी करणेदेखील गरजेचे आहे. आपला पाल्य जुगार खेळून की काय पैसे कमवीत आहे का, यातही लक्ष घालणं गरजेचे आहे.