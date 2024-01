नाशिक : धकाधकीचे जीवन जगताना पावलोपावली जाणवणारा ताणतणाव, व्‍यसनाधिनता व इतर विविध कारणांनी हृदयविकाराचे प्रमाण वाढत आहे. डॉक्‍टरांनी नोंदविलेल्‍या निरीक्षणानुसार हृदयविकाराचे निदान झालेल्‍या रुग्‍णांमध्ये वयवर्षं २५ ते ४० दरम्‍यानच्‍या रुग्‍णांचे प्रमाण सर्वाधिक राहाते आहे.

चिंताजनक बाब म्‍हणजे हृदयविकाराचा झटका येण्याचे व त्‍यामुळे रुग्‍ण दगावण्याच्‍या प्रमाणातही वाढ झाली असल्‍याचे जाणकारांनी सांगितले.