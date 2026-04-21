नाशिक

Panchwati Crime : सिगारेट न दिल्याच्या रागातून पंचवटीत तरुणाचा खून

सिगारेट मागितली असता ती देण्यास नकार दिल्याच्या कारणावरून पंचवटीत पेठ रोडवर २७ वर्षीय तरुणाची चॉपरने वार खून करण्यात आला.
Crime

Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचवटी - सिगारेट मागितली असता ती देण्यास नकार दिल्याच्या कारणावरून पंचवटीत पेठ रोडवर २७ वर्षीय तरुणाची चॉपरने वार खून करण्यात आला. राहुल कृष्णा राऊत (रा. नवनाथ नगर ) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी पंचवटी पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. शनिवारी (ता.१८) रात्री साडेनऊला ही घटना घडली.

Loading content, please wait...
crime
Youth
panchavati
Cigarette

Related Stories

No stories found.