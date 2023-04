अस्वली स्टेशन (जि. नाशिक) : इगतपुरी तालुक्यातील कुऱ्हेगाव येथील संतोष परशराम धोंगड़े वय २८ या युवकाचा आज दुपारी पाण्यात बुड़ुन दुर्दैवी मृत्यु झाला. गावाजवळून गेलेल्या उंड ओहोळ नदिवर आज दुपारी संतोष आपले बैल व घरातील गोधड्या धुण्यासाठी गेला होता. नदिवरिल रेल्वेच्या पाची पुलाजवल नदितिल पाण्याचा अंदाज न आल्याने संतोष पाण्यात बुडाला.

विशेष म्हणजे दोन तीन दिवसंपूर्वीच मुकने धरनातून नदिपात्रात पाण्याचे आवर्तन आले असल्याने नदी पूर्ण भरलेली आहे. या घटनेची माहिती गावातील नागरिकांना मिळताच त्यांनी नदिकडे धाव घेतली. येथील गणपत गुळवे यांनी नदीत उडी मारुन त्यास वाचविण्याचा प्रयत्न केला मात्र तोही असफल ठरला. (youth of Kurhegaon who went to wash ox on river died due to drowning Nashik News)

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

अखेर गोंदे दुमाला फाटा येथील जगद्गुरू नरेंद्रचार्य महाराज संस्थेच्या मोफत रुग्नवाहिकेचे चालक निवृत्ती गुंड यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली आणि संतोषला उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले मात्र डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.

काही दिवसांपूर्वीच गावातील युवतीचा अपघाती मृत्यु झाला होता. त्यानंतर एक सेवानिवृत रेल्वे कामगाराचा मृत्यू झाल्याने आधीच गाव शोक मग्न अवस्थेत आहे. त्यातच आज तरुण संतोषचा पाण्यात बुड़ुन मृत्यु झाल्यामुळे कुटुंबासह गावावर शोककळा पसरली आहे.