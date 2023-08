Nashik Crime : सिडकोतील शिवाजी चौकात २३ वर्षीय युवकाचा दोन दुचाक्यांवरून आलेल्या सहा संशयितांनी धारदार हत्याराने वार केले तसेच, पोटात चाकू भोसकून खून केल्याची घडली. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या वादातून सदरची घटना घडल्याचे समजते.

दरम्यान, गेल्या महिनाभरात अंबड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील खूनाची ही चौथी घटना असून, पोलीस निष्क्रियतेमुळे सिडकोत गुन्हेगारी बोकाळली आहे. (Youth stabbed to death in Shivaji Chowk in CIDCO Fourth incident of murder in Ambad area within month Nashik Crime)

संदीप प्रकाश आठवले (२३, रा. सिडको) असे मयत युवकाचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, संदीप आठवले हा शिवाजी चौकात असताना दोन दुचाक्यांवरून सहा संशयित आले.

त्यांनी काही दिवसांपूर्वी इंदिरानगर परिसरात झालेल्या भांडणाची कुरापत काढून वाद घातला. त्यातून संशयितांनी त्यांच्याकडील धारदार हत्यारांनी संदीपवर वार केले. तर एकाने चाकूच संदीपच्या पोटात भोसकला.

संदीप कोसळताच संशयितांनी पोबारा केला. जखमी संदीपला जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले असता, वैद्यकीय अधिकार्यांनी तपासून मयत घोषित केले.

घटनेची माहिती मिळताच पोलीसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. याप्रकरणात तीन संशयित हे रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असल्याचे समजते. संशयितांची ओळख पटली असून पोलीस त्यांच्या मागावर आहेत.

दरम्यान, अंबड पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळेच गुन्हेगारी बोकाळली असून, पोलिसांचा गुन्हेगारांवर वचक न राहिल्याने गुन्हेगारांचीच दहशत नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.