Nashik Crime News : बहिणीची छेड काढल्याच्या वादातून खून

पंचवटी (जि. नाशिक) : बहिणीची छेड काढल्याच्या वादातून बुधवार (ता.२२) रोजी निलगिरी बागेत राहणाऱ्या एका युवकाचा (Youth) धारदार शस्त्राने वार करून खून केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. (youth was stabbed to death with sharp weapon due to dispute over teasing his sister nashik crime news)

याप्रकरणी आडगाव पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, याप्रकरणी संशयित युवकाला ताब्यात घेतले आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, औरंगाबाद रोडवरील निलगिरी बाग येथे राहणारा विकास नलावडे (वय २५) हा संशयीताच्या बहिणीची नेहमी छेड काढत होता. याहून संशयित साळवे व नलावडे यांच्यात वाद यापूर्वी वाद देखील झाले होते.

बुधवार (ता.२२) रोजी रात्री साडे नऊ ते दहा वाजेच्या दरम्यान नलावडे याने संशयित साळवे यास निलगिरी बाग येथील बिल्डिंग न.५ जवळ असलेल्या पटांगणात भेटावयास बोलावले आणि मीच तुझ्या बहिणी सोबत लग्न करेन, असे सांगितले.

यात संशयित अमोल साळवे (वय २७, रा.निलगिरी बाग, औरंगाबाद रोड) यास राग आला.त्याने धारधार शस्त्राने वार केला यात विकास रक्ताच्या थारोळ्यात पडला. एका सुजाण नागरिकाने विकास यास लागलीच डॉ वसंतराव पवार वैद्यकीय रुग्णालय येथे उपचारासाठी दाखल केले.उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला, या प्रकरणी संशयित अमोल साळवे याचे सह दोघांना ताब्यात घेतले आहे.पुढील तपास पोलिस करीत आहेत.

यांनी बजाविली कामगिरी

आडगाव पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक इरफान शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक हेमंत तोडकर,पोलिस उपनिरीक्षक अशोक पाथरे, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक भास्कर वाढवणे, पोलिस हवालदार सुरेश नरोडे,पोलिस नाईक गणेश देसले,

निलेश काटकर,दादासाहेब वाघ,देवराज सुरंजे,पोलिस अंमलदार दिनेश गुंबाडे,सचिन बाहिकर,अमोल देशमुख, गणेश माळी यांनी तपासाचे चक्रे फिरवत संशयितासह दोघांना ताब्यात घेतले.