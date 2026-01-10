नाशिक

Nashik Zilla Parishad : बोगस दिव्यांगांचे धाबे दणाणले; नाशिक जिल्हा परिषदेच्या १०६ कर्मचाऱ्यांची मुंबईत होणार तपासणी

Disability Certificate Verification Drive by Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणी मोहिमेअंतर्गत कर्णबधिर कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात हजेरी लावली जात आहे.
नाशिक: जिल्हा परिषदेने हाती घेतलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणी मोहिमेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात १०६ कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या कर्णबधिर प्रमाणपत्राची पडताळणी केली जात आहे. त्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना रुग्णालयात बोलविले आहे.

