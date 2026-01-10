Nashik Zilla Parishad : बोगस दिव्यांगांचे धाबे दणाणले; नाशिक जिल्हा परिषदेच्या १०६ कर्मचाऱ्यांची मुंबईत होणार तपासणी

नाशिक: जिल्हा परिषदेने हाती घेतलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणी मोहिमेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात १०६ कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या कर्णबधिर प्रमाणपत्राची पडताळणी केली जात आहे. त्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांना रुग्णालयात बोलविले आहे..जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी २८ बोगस दिव्यांगांवर थेट निलंबनाची कारवाई केली आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार सर्व विभागांतील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी केली जात आहे. जिल्हा परिषदेने सात दिवसांत यूडीआयडी कार्ड पडताळणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. .Mangesh Kalokhe Case: आरोपींचा पाय आणखी खोलात, कोर्टात नेमकं काय घडलं? | Khopoli News | Sakal News.पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान काही कर्मचाऱ्यांनी अद्याप यूडीआयडी कार्ड सादर केले नसल्याचे, तर काहींचे दिव्यांगत्व प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले. आता ६०४ पैकी १०६ कर्मचाऱ्यांनी कर्णबधिर व वाचा आणि भाषा दोष या दोन प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची आठवड्याच्या दर शनिवारी मुंबईतील बांद्रा येथील अलियावार जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच ॲण्ड हिअरिंग डिसॲबिलिटी येथील ऑडिओऑजी विभागप्रमुख डॉ. शिवराज भिमटे यांच्याकडे तपासणी केली जाणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाने विभागनिहाय कर्मचाऱ्यांचे वेळापत्रकही निश्चित केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.