Nashik Zilla Parishad Election : नाशिक जिल्हा परिषदेचा फैसला आता सर्वोच्च न्यायालयात; २१ तारखेच्या निकालाकडे राज्याचे लक्ष!

नाशिक: राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यावर आता उर्वरित २० जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांची प्रतीक्षा लागली आहे. त्याचा फैसला येत्या २१ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून होईल. यात नाशिकचा समावेश असल्याने जिल्ह्यातील इच्छुकांचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे. .जिल्हा परिषदेतील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत असलेल्या ठिकाणी येत्या ५ फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार येथील जिल्हा परिषदांचे आरक्षण ५० टक्क्यांवर आहे. परिणामी, त्यांची निवडणूक दुसऱ्या टप्प्यात होईल. त्यातही आरक्षणाच्या मर्यादा राखण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते, त्यानुसार पुढील नियोजन करण्यात येईल..आरक्षण मर्यादेचा विचार केल्यास नाशिक जिल्हा परिषदेत एकूण ७४ जागा आहेत. यात अनुसूचित जमातीचे (एसटी) ३९ टक्के, इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) २७ टक्के आणि अनुसूचित जाती (एससी) सहा टक्के आरक्षण असे एकूण ७२ टक्क्यांवर आरक्षण पोहोचते. या आरक्षणानुसार जिल्ह्यातील एकूण ७४ पैकी 'एसटी'प्रवर्गाला २९ जागा, 'ओबीसीं'ना १९, तर 'एससी'ला पाच जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या होत्या. .त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने १३ ऑक्टोबर २०२५ ला आरक्षण सोडतही जाहीर केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मर्यादा ओलांडण्यास मनाई केल्याने या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. यापुढील काळात निवडणूक घेण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत राखण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील. दुसरा पर्याय म्हणजे येत्या २१ तारखेला सर्वोच्च न्यायालय हे आरक्षणासंदर्भातील निर्णयाच्या अधीन राहून या निवडणुका घेण्यास मान्यता देऊ शकते. नेमका काय निर्णय होतो, याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागून आहे..Akola News: विजेचा शॉक लागून युवकाचा मृत्यू; झोडगा गावात शोककळा, घराच्या बांधकामादरम्यान घडली घटना...आरक्षणाची मर्यादा पाळायची कशी?राजकीय आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत आणण्यासाठी आरक्षित जागांची संख्या कमी करावी लागेल. सद्यस्थितीला ७४ पैकी ५३ जागा विविध प्रवर्गांसाठी राखीव आहेत. त्यातील अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) यांचे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात असल्याने त्याबाबत काही निर्णय होणार नाही..जिल्हा परिषदेतील आरक्षणअनुसूचित जमाती- ३९ टक्केअनुसूचित जाती- ६ टक्केइतर मागास प्रवर्ग- २७ टक्के