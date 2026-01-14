नाशिक

Nashik Zilla Parishad Election : नाशिक जिल्हा परिषदेचा फैसला आता सर्वोच्च न्यायालयात; २१ तारखेच्या निकालाकडे राज्याचे लक्ष!

Supreme Court Verdict to Decide Nashik Zilla Parishad Elections : नाशिक जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा असताना जिल्ह्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यावर आता उर्वरित २० जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांची प्रतीक्षा लागली आहे. त्याचा फैसला येत्या २१ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून होईल. यात नाशिकचा समावेश असल्याने जिल्ह्यातील इच्छुकांचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे.

