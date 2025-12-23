Nashik Zilla Parishad Elections : नाशिक जिल्हा परिषद निवडणूक: ३३ हजार दुबार मतदारांची नावे यादीतून वगळणार; प्रशासनाची मोठी मोहीम

नाशिक: पन्नास टक्के आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषद आणि पंधरा पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. पण, जिल्हा प्रशासनातर्फे मतदारयाद्यांची दुरुस्ती केली जात आहे. या मोहिमेंतर्गत ३३ हजार दुबार मतदारांचा शोध घेऊन त्यांची नावे यादीतून वगळण्यात येत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका अधिक पारदर्शी पार पाडण्यासाठी मदत होणार आहे..राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा पहिला टप्पा पार पडला असून, महापालिकांचा बिगुल वाजला आहे. मात्र २० जिल्हा परिषदा, तसेच ८३ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर आहेत. त्यात नाशिक जिल्हा परिषद व दहा पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. .परिणामी, या सर्व ठिकाणी आरक्षणाची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. या प्रक्रियेला वेळ लागणार असल्याने प्रत्यक्ष निवडणुका मार्च-एप्रिलपर्यंत लांबणीवर पडल्या आहेत. परंतु, निवडणुका लांबल्या असल्या तरी मतदारयाद्यांच्या दुरुस्तीचे काम प्रशासनातर्फे अविरतपणे सुरू आहे..राज्य निवडणूक आयोगाच्या डाटानुसार जिल्हा परिषदेच्या ७४ गटांमध्ये ३३ हजार दुबार मतदार आहेत. त्यामुळे या दुबार मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी प्रशासनाने मोहीम हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत बीएलओ हे संबंधित दुबार मतदारांच्या घरी भेटी देऊन पडताळणी करत आहेत. नवीन वर्षाच्या साधारणत: पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत दुबार मतदारांच्या नावासंदर्भातील सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे.....अशी होते पडताळणीराज्य निवडणूक आयोगाने जिल्ह्याला उपलब्ध करून दिलेल्या मतदारयाद्यांमध्ये दुबार मतदारांच्या नावापुढे स्टार चिन्ह नोंदविण्यात आले आहे. त्यानुसार बीएलओ सदर मतदारांच्या घरी भेटी देऊन पडताळणी करीत आहेत. .Gadhinglaj Election : दोन राष्ट्रवादी एकत्र; नगरपंचायत निवडणुकीत काठावर पास, आता जिल्हा परिषद कसोटी.पडताळणीत मतदारांचे वय, पत्ता, छायाचित्र व अन्य तांत्रिक बाबी तपासल्या जात आहेत. तपासणीत सदर व्यक्ती एकच असल्यास त्याच्याकडून बीएलओ जागेवरच ॲपद्वारे अर्ज क्रमांक ७ भरून घेत आहेत. या वेळी संबंधिताला त्याचे नाव कोणत्या मतदारसंघात ठेवायची याची माहिती घेताना अन्य ठिकाणची नावे यादीतून वगळण्यात येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.