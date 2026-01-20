CEO Omkar Pawar : सरकारी पैशांची उधळपट्टी थांबवा; सीईओ ओमकार पवार यांचे खातेप्रमुखांना कडक आदेश

नाशिक: आपल्या पदाचा बडेजाव मिरविण्यासाठी शासकीय नियमांना बगल देत महागडी वाहने भाडेतत्त्वावर घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता शासनाने चांगलाच धक्का दिला आहे. अशा वाहनांवर जादा मोजलेली रक्कम थेट संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करण्यात येईल, असे स्पष्ट आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी दिले आहेत..शासकीय कामकाजासाठी अधिकाऱ्यांना वाहन वापरण्याची परवानगी असली, तरी कार्यालयीन वाहन उपलब्ध नसल्यासच भाडेतत्त्वावरील वाहन घेण्याची मुभा आहे. मात्र, काही अधिकारी या तरतुदीचा गैरवापर करीत केवळ प्रतिष्ठेसाठी आलिशान व महागडी वाहने भाड्याने घेत असल्याचे गंभीर प्रकार उघडकीस आले आहेत..या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या विभागीय अपर आयुक्त उज्ज्वला बावके यांनी शासकीय कार्यालयांमधील वाहन वापर धोरणांच्या उल्लंघनाबाबत चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देणारे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविले होते. त्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी जिल्हा परिषदेतील सर्व खातेप्रमुखांना स्पष्ट शब्दांत आदेश जारी केले आहेत..Solapur politics: १०२ नगरसेवकांच्या निवडीवर अधिकृत शिक्का; साेलापूर महापालिका निवडणूक निकालाचे राजपत्र प्रसिद्ध; महापौर, उपमहापौर निवडीला येणार वेग!.राज्यात अनेक ठिकाणी अनुज्ञेय शासकीय वाहन उपलब्ध असतानाही केवळ पदाचा डामडौल दाखविण्यासाठी शासन निर्णय धाब्यावर बसवून महागडी वाहने भाडेतत्त्वावर घेतली जात असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. काही अधिकारी केवळ घरातून कार्यालयात ये-जा करण्यासाठी आलिशान वाहनांचा वापर करीत असून, अनुज्ञेय वाहनाच्या मर्यादेपेक्षा अधिक किमतीची वाहने घेऊन शासकीय निधीची उधळपट्टी होत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. .यापुढे जिल्हा परिषदेतील खातेप्रमुखांनी शासकीय फिरतीसाठी वाहन भाड्याने घेताना वित्त विभागाच्या शासन निर्णयातील सर्व अटी व शर्तींचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. शासन निर्णयाची पूर्ण अंमलबजावणी न करता वाहन भाडेतत्त्वावर घेतल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट आर्थिक कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही या पत्राद्वारे देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.