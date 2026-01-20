नाशिक

CEO Omkar Pawar : सरकारी पैशांची उधळपट्टी थांबवा; सीईओ ओमकार पवार यांचे खातेप्रमुखांना कडक आदेश

Crackdown on Misuse of Rented Government Vehicles : नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून आलिशान वाहने भाड्याने घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आर्थिक कारवाईचे कठोर आदेश जारी केले आहेत.
CEO Omkar Pawar

CEO Omkar Pawar

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आपल्या पदाचा बडेजाव मिरविण्यासाठी शासकीय नियमांना बगल देत महागडी वाहने भाडेतत्त्वावर घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता शासनाने चांगलाच धक्का दिला आहे. अशा वाहनांवर जादा मोजलेली रक्कम थेट संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करण्यात येईल, असे स्पष्ट आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी दिले आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Vehicle
Funding
recovery
Zilla Parishad
Government

Related Stories

No stories found.