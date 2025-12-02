Nashik Zilla Parishad : थाटामाटात उद्घाटन झाले, पण फर्निचर नाही! नाशिक जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीत तीन मजल्यांवरील काम थांबले

नाशिक: जिल्हा परिषदेची नवीन सहा मजली प्रशासकीय इमारत थाटामाटात उद्घाटन झाल्यानंतर केवळ काही दिवसांतच फर्निचरची मोठी अडचण समोर आली आहे. इमारतीतील उर्वरित तीन मजल्यांवरील फर्निचरसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध न झाल्याने संबंधित विभागांना काही काळ जुन्या इमारतीतूनच कामकाज करावे लागणार आहे, असे दिसून येत आहे..त्र्यंबक रोडवरील एबीबी सर्कलजवळ उभारलेल्या या इमारतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच उद्घाटन झाले. त्यानंतर ग्रामपंचायत, प्राथमिक शिक्षण, सामान्य प्रशासन, रोजगार हमी योजना, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि समाजकल्याण अशा विभागांचे कामकाज नवीन इमारतीत स्थलांतरित झाले आहे. .उर्वरित बांधकाम विभाग एक, दोन, तीन, जलसंधारण, माध्यमिक शिक्षण, कृषी व पशुसंवर्धन विभागांना जानेवारीमध्ये स्थलांतरित करण्याचे नियोजन आहे. या दृष्टीने बांधकामाला गती मिळत असली तरी फर्निचरचे काम पूर्णपणे रखडले आहे. निधीअभावी या तीन मजल्यांवरील फर्निचरची प्रक्रिया सुरूच होऊ शकलेली नाही..CM Pushkar Singh Dhami: ऊस दरात ऐतिहासिक वाढ; सीएम धामींना हरिद्वारमध्ये 'कृषीपुत्र' उपाधी, शेतकऱ्यांनी दिली खास भेट.८ कोटींची नवीन मागणीपहिल्या तीन मजल्यांच्या फर्निचरसाठी सादर केलेला आठ कोटींचा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केला नव्हता. अखेर ग्रामविकास विभागाने स्वनिधीतून (सेस) ४ कोटी ४० लाखांचा निधी देऊन ते काम पूर्ण केले. मात्र आता उर्वरित तीन मजल्यांसाठी पुन्हा निधीची कमतरता निर्माण झाली आहे. या फर्निचरसाठी प्रशासन लवकरच राज्य शासनाकडे आठ कोटींचा नवीन प्रस्ताव सादर करणार आहे. निधी मंजूर होईपर्यंत संबंधित विभागांना जुन्या इमारतीतूनच कामकाज करावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.