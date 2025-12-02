नाशिक

Nashik Zilla Parishad : थाटामाटात उद्घाटन झाले, पण फर्निचर नाही! नाशिक जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीत तीन मजल्यांवरील काम थांबले

Inauguration of Nashik Zilla Parishad New Building : नाशिक जिल्हा परिषदेची त्र्यंबक रोडवरील एबीबी सर्कलजवळ उभारलेली सहा मजली प्रशासकीय इमारत. या इमारतीच्या उर्वरित तीन मजल्यांसाठी फर्निचरचा निधी नसल्याने स्थलांतर रखडले आहे.
नाशिक: जिल्हा परिषदेची नवीन सहा मजली प्रशासकीय इमारत थाटामाटात उद्घाटन झाल्यानंतर केवळ काही दिवसांतच फर्निचरची मोठी अडचण समोर आली आहे. इमारतीतील उर्वरित तीन मजल्यांवरील फर्निचरसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध न झाल्याने संबंधित विभागांना काही काळ जुन्या इमारतीतूनच कामकाज करावे लागणार आहे, असे दिसून येत आहे.

