Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषद राज्यात प्रथम; पंचायतींच्या प्रगती निर्देशांकात अव्वल

नाशिक: ग्रामविकास विभागाच्या पंचायत प्रगती निर्देशांकांतर्गत २०२२-२३ च्या मूल्यांकनानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे व प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्या हस्ते मंगळवारी (ता. २६) पुणे येथील कार्यशाळेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांचा गौरव होणार आहे. .पंचायत प्रगती निर्देशांक हा बहुक्षेत्रीय निर्देशांक असून, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आणि प्रशासनिक क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या सर्वांगीण प्रगतीचे गुणांकन करण्यात येते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कामगिरी पारदर्शकतेने मोजून त्यांना विकासामध्ये कोणत्या क्षेत्रांत सुधारणा करणे आवश्यक आहे हे अधोरेखित करणे हा या निर्देशांकाचा उद्देश आहे. .शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी पंचायतींनी केलेल्या प्रगतीचे मूल्यांकन करून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत अशा तीन स्तरांवर या निर्देशांकाचे मूल्यांकन केले जाते. या यादीत नाशिक जिल्हा परिषद अव्वल ठरली आहे, तर राज्यातील प्रथम दहा पंचायत समित्यांमध्ये नाशिक पंचायत समितीने पहिला क्रमांक मिळविला आहे. त्याचबरोबर चांदवड पंचायत समितीने उल्लेखनीय कामगिरी करत नववा क्रमांक पटकावला..Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागाने जाहीर केली ११२ कामांची यादी.मोडाळे, दरी ग्रामपंचायतींचे वर्चस्वग्रामपंचायतींच्या स्तरावरही नाशिक जिल्ह्याने आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. राज्यातील पहिल्या दहा उत्कृष्ट ग्रामपंचायतींच्या यादीत नाशिक तालुक्यातील दरी ग्रामपंचायतीने पाचवा क्रमांक, तर इगतपुरी तालुक्यातील मोडाळे ग्रामपंचायतीने सहावा क्रमांक मिळविला.