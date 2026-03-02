Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषद क्रीडा स्पर्धेत रंगली 'रस्सीखेच'; जिल्हाधिकारी आणि आमदारांनी मारली बाजी!

नाशिक: जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या क्रीडा स्पर्धेत आमदार नितीन पवार व जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी रस्सीखेच स्पर्धेत सहभागी होत आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. विभागप्रमुख व गटविकास अधिकारी यांच्यात रस्सीखेच सामना झाला. प्रत्येक वर्षी गटविकास अधिकारी ही रसीखेच स्पर्धा जिंकतात. मात्र, आमदार व जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा सामना जिंकून देण्यात यश मिळविले..जिल्हा परिषद क्रीडा स्पर्धेचे उद्घाटन शनिवारी (ता. २८) झाले. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत स्पर्धेस प्रारंभ झाला. अधिकारी व कर्मचारी सांघिक भावनेतून क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धेत सहभागी होतात. यातून शिस्त, सकारात्मक ऊर्जा व कार्यक्षमतेत वाढ होते, असे आमदार नितीन पवार यांनी सांगितले. जिल्हा परिषद मुख्यालय व पंचायत समिती यांचे शिस्तबद्ध संचलन पार पडले..पथसंचलनात इगतपुरी पंचायत समितीने प्रथम क्रमांक पटकावला. जिल्हा परिषद मुख्यालयाने द्वितीय क्रमांक, तर नाशिक पंचायत समितीने तृतीय क्रमांक मिळविला. विजेत्या पथकांचे मान्यवरांच्या हस्ते अभिनंदन करण्यात आले. जेम्स इंग्लिश मीडियम स्कूल व भोसला मिलिटरी स्कूलच्या पथकांनी विशेष सादरीकरण केले. .वर्ल्ड कपमध्ये भारताकडून पराभव जिव्हारी, पाकिस्तानच्या प्रत्येक खेळाडूला भरावा लागणार मोठा दंड; PCB करणार वसुली.जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मारुती मुळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) डॉ. वर्षा फडोळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक पाटील, जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. सुधाकर मोरे, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. प्रशांत धर्माधिकारी, पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. संजय शिंदे, कृषी विकास अधिकारी संजय शेवाळे, कार्यकारी अभियंता दिलीप तारडे उपस्थित होते..स्पर्धेचा आज समारोपजिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धेचा समारोप सोमवारी (ता. २) होणार आहे. शनिवारी व रविवारी तालुकानिहाय स्पर्धा पडली. सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी या स्पर्धेची रंगत वाढविली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.