नाशिक

Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषद क्रीडा स्पर्धेत रंगली 'रस्सीखेच'; जिल्हाधिकारी आणि आमदारांनी मारली बाजी!

MLA Nitin Pawar and Collector Ayush Prasad Lead Team to Victory : नाशिक जिल्हा परिषद कर्मचारी क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटनप्रसंगी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि आमदार नितीन पवार यांनी रस्सीखेच स्पर्धेत सहभाग घेऊन खेळाडूंचा उत्साह वाढवला.
Nashik Zilla Parishad Sports

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या क्रीडा स्पर्धेत आमदार नितीन पवार व जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी रस्सीखेच स्पर्धेत सहभागी होत आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. विभागप्रमुख व गटविकास अधिकारी यांच्यात रस्सीखेच सामना झाला. प्रत्येक वर्षी गटविकास अधिकारी ही रसीखेच स्पर्धा जिंकतात. मात्र, आमदार व जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा सामना जिंकून देण्यात यश मिळविले.

