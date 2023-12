Nashik ZP News: जि. प. लेखा विभागात पदोन्नत्यांची लॉटरी; तब्बल 30 अधिकाऱ्यांना संधी

Nashik ZP News: जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागातील सहाय्यक, कनिष्ठ, वरिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक लेखा अधिकारी यांच्या प्रथमच एकाचवेळी ३० पदोन्नत्या झाल्या आहेत.

या पदोन्नत्यांचे आदेश सोमवारी (ता. ४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या स्वाक्षरीने संबंधितांना देण्यात आले. पदोन्नत्या देताना सर्वांना न्याय दिला असून, तालुक्यांचा समतोल साधला असल्याचे जिल्हा लेखा व वित्त अधिकारी भालचंद्र चव्हाण यांनी सांगितले. ( zp Accounts Department 30 promotions have been done nashik news)