Education News : "अभ्यासात कच्चे आहात? काळजी नको!"; नाशिक झेडपी सीईओ स्वतः घेणार विद्यार्थ्यांच्या शाळा

नाशिक: अभ्यासात निपुण नसलेल्या विद्यार्थ्यांची अध्ययन पातळी उंचावण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार थेट विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत आहेत. निपुण महाराष्ट्र अभियान प्रभावीपणे राबवण्यासाठी दुसरी ते पाचवीतील विद्यार्थ्यांनी वाचन, लेखन, संख्याज्ञान व संख्यांवरील क्रिया या मूलभूत अध्ययन क्षमता आत्मसात कराव्यात, हा या उपक्रमाचा केंद्रबिंदू आहे..या उद्दिष्टपूर्तीसाठी नाशिक जिल्हा परिषदेतर्फे प्रत्येक तालुक्यातील ३० शाळांची निवड करण्यात आली आहे. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन प्रगतीचा थेट आढावा घेऊन अभ्यासात मागे असलेल्या विद्यार्थ्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे. प्रत्येक विद्यार्थी निपुण व्हावा, यासाठी कृतिशील व मोजमापाधारित कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत..मालेगाव तालुक्यातील गायदरा व वडगाव शाळांना भेट देत सीईओ पवार यांनी विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला. या वेळी विद्यार्थ्यांचे वाचन, लेखन, संख्याज्ञान तसेच संख्यांवरील क्रिया यांचे निरीक्षण करून तत्काळ मार्गदर्शन करण्यात आले. उपशिक्षणाधिकारी भास्कर कनोज व सहायक प्रशासन अधिकारी महेंद्र पवार उपस्थित होते. येत्या काळात सीईओ पवार रोज विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..माेठी बातमी! सातारा जिल्ह्यातील साठ शिक्षकांना बदलीचे आदेश देऊनही कार्यमुक्तीपासून वंचित; धक्कादायक कारण आलं समाेर!.१०० दिवस वाचन चळवळनिपुण महाराष्ट्र अभियान अधिक गतिमान करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने १७ डिसेंबर २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत ‘१०० दिवस वाचन चळवळ’ सुरू केली आहे. या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन संस्कृतीची रुजवणूक करण्यावर भर देण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या वतीने व्हॉट्सॲप चॅनल सुरू करण्यात आले असून, सर्व शाळांनी या माध्यमातून वाचन साहित्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सीईओ पवार यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.