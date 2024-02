Nashik: ZP निधी खर्चाच्या लगीनघाईत कर्मचारी क्रीडा स्पर्धांचा घाट! निवडणूक आचारसहिंतेच्या तोंडावर 3 दिवसीय स्पर्धेचे आयोजन

नाशिक : आगामी लोकसभा निवडणुकांची आचारसहिंता कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालेला असताना जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून मात्र, कर्मचारी क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा भरविण्यात व्यस्त आहे.

या स्पर्धेच्या तयारीसाठी जिल्हा परिषदेत बैठकांचे सत्र सुरू असून, अधिकारी व कर्मचारी बैठकांमध्ये मग्न आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा अखर्चित १५५ कोटींचा निधी वेळात कसा खर्च होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (ZP fund spending in rush for staff sports competition Organizing 3 day competition on election ethics Nashik)