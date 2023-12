Dhule News : धुळ्यात ऑपरेशन ऑल आउट; एसपी धिवरे यांचे अभियान

Dhule News : गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी नवनियुक्त पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी बुधवारी (ता. २८) रात्री शहरात ऑपरेशन ऑल आउट अभियान राबविले. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर एकत्रितपणे १२५ केसेस केल्या. त्याबरोबरच १५ वॉरंट्स बजावले. अभियानात ६१६ वाहनांची तपासणी केली.(Operation All Out SP Dhivere campaign in Dhule news)

जिल्ह्यातील गुन्हेगारीला प्रतिबंध करण्यासाठी आणि आगामी निवडणुका सण-उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलिस दलातर्फे वेळोवेळी ऑपरेशन ऑल आउट राबविण्यात येते.

नवनियुक्त पोलिस अधीक्षक धिवरे यांनी जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांचे प्रभारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकाऱ्यांना ऑपरेशन ऑल आउट प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना दिल्या. ऑपरेशन ऑल आउटअंतर्गत वॉन्टेड आरोपींना अटक करणे, अवैध शस्त्रांवर कारवाई, सराईत गुन्हेगार, हिस्ट्रिशीटर यांची तपासणी करणे, आपापल्या हद्दीतील हॉटेल्स, लॉजेसचे धाबे आणि गुन्हेगारी वस्त्यांची तपासणी करणे, मोटारवाहन कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांची तपासणी करणे, वॉरंट बजावणे, अवैध धंद्यांवर कारवाई आदींचा त्यात समावेश आहे.

पोलिस अधीक्षकांच्या सूचनेनुसार बुधवारी रात्री साडेसात ते साडेदहादरम्यान शहरात ऑपरेशन ऑल आउट राबविण्यात आले. स्वतः पोलिस अधीक्षकांनी छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, बारापत्थर ते गोल चौकीदरम्यान कारवायांमध्ये सहभाग नोंदविला.

या ऑपरेशनमध्ये अपर पोलिस अधीक्षक, पोलिस उपअधीक्षक, २५ पोलिस निरीक्षक आणि ११७ अंमलदारांनी सहभाग नोंदवत १९ ठिकाणी नाकाबंदी केली. चारचाकी आणि दुचाकी अशा ६१६ वाहनांची तपासणी करीत मोटार व्हेइकलच्या १०८ केसेस केल्या. ड्रंक ॲन्ड ड्राइव्हच्या सहा केसेस केल्या. ११ ठिकाणच्या अवैध धंद्यांवर कारवाई केली, तसेच १५ वॉरंट्स बजावले.