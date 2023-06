Dhule News : महापालिकेच्या हद्दवाढ क्षेत्रात असलेल्या वलवाडी येथील स्मशानभूमीची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे.

तेथे लवकरात लवकर नूतनीकरण न झाल्यास मृतांवर महापालिकेच्या आवारात अंत्यसंस्कार करू असा इशारा शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे उपमहानगर प्रमुख प्रवीण साळवे यांनी दिला. मागणीसाठी थेट वलवाडी स्मशानभूमीत श्री. साळवे व इतर पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलन केले.

जवळपास लाखभर लोकसंख्येला वलवाडी स्मशानभूमी जवळ आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षापासून या स्मशानभूमीची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे. अत्यंसस्काराचे ओटे, त्याला असलेले जाळीचे संरक्षण पूर्णतः उखडले गेले आहे.(otherwise cremation at municipal premises question of state of disrepair of walwadi crematorium Dhule News)

शिवाय अंत्यसंस्कार पार पडल्यानंतर या ठिकाणी पाण्याची कुठलीही व्यवस्था नाही. आतील भागातील काँक्रिट तसेच वाडीभोकर रोड ते स्मशानभूमीला जोडणारा फरशीपूल देखील वाहून गेले आहे. त्यामुळे पुलाचा बराचसा भाग उखडला आहे.

समस्यांचा विळखा

पावसाळ्यात या फरशीवरून कायमस्वरूपी पाणी वाहत असते. त्यामुळे अंत्यसंस्कारासाठी जाणेही कठीण होते. त्यामुळे फरशीची उंची वाढविणे गरजेचे आहे. संपूर्ण स्मशानभूमीला समस्यांचा विळखा असताना मनपा प्रशासनाने गेल्या पाच वर्षात तेथे साधी डागडुजीदेखील केलेली नाही.

या भागातील चारही नगरसेवक हे भाजपचे आहेत. एकीकडे शहरात कोट्यवधी रुपयांचा विकास केल्याचा दावा भाजपकडून केला जात असताना, मूलभूत समस्येकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले आहे. वलवाडीवासीयांना कुणीच वाली उरलेला नाही असे श्री. साळवे यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, लवकरात लवकर स्मशानभूमीत दुरुस्तीचे काम करावे अन्यथा मृतांवर महापालिकेत अंत्यसंस्कार करू असा इशारा श्री. साळवे यांनी दिला. दरम्यान, मागणीसाठी श्री. साळवे यांच्यासह माजी उपसरपंच व विभागप्रमुख प्रवीण पाटील, ज्येष्ठ शिवसैनिक सुदाम शिरोळे, राजन वाघ, अक्षय पाटील, शुभम रणधीर, अमोल ठाकूर, अक्षय वाघ, प्रकाश शिंदे, लक्ष्मण बोरसे, हर्शल यादव, अमोल साळवे आदींनी स्मशानभूमीत आंदोलन केले.

