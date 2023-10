Dhule Crime News : शिंदखेडा तालुक्यात वाळूमाफियांची ‘दबंगगिरी’; जप्त ट्रॅक्टर कुलूप तोडून पळविला

By

Dhule News : धांदरणे-नरडाणा रस्त्यावर बुधवारी (ता. २७) रात्री पावणेदहाच्या सुमारास गस्तीवर असलेल्या महसूल विभागाच्या भरारी पथकला एक ट्रॅक्टर अवैध वाळू वाहतूक करताना मिळाल्याने तो रात्रीच शिंदखेडा तहसील कार्यालयात जमा करण्यात आला होता. (owner took away tractor from tehsil office dhule news)

त्याच रात्री बारा ते एकच्या दरम्यान मालकाने तहसील कार्यालयाच्या गेटचे कुलूप तोडून पळवून नेला. शनिवारी (ता. ३०) तहसीलदार ज्ञानेश्वर सपकाळे यांनी शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात पत्र देऊनही रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता.

अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक करताना बुधवारी रात्री पावणेदहाला अवैध गौण खनिज गस्तीपथकाने धांदरणे ते नरडाणा रस्त्यावर निळ्या रंगाचा सोनालिका कंपनीचा लाल ट्रॉली विनाक्रमांकाचा ट्रॅक्टर अवैधरीत्या वाळू वाहतूक करताना सापडले होते.

ट्रॅक्टरचालक व मालक यांच्याकडे रॉयल्टी पावतीबाबत विचारणा केली असता त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारची परवानगी/रॉयल्टी पावती नसल्याने ट्रॅक्टर जप्त करून शिंदखेडा तहसील कार्यालयात जमा करण्यात आले होते.

त्याच रात्री बारा ते एकच्या सुमारास तहसील कार्यालयात मुख्य लोखंडी दरवाजाचे कुलूप तोडून त्यांनी पसार केले. ट्रॅक्टरमालक हेमकांत संजय ठाकरे (वय २९, रा. कदाणे, ता. शिंदखेडा) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे पत्र शनिवारी तहसीलदार ज्ञानेश्वर सपकाळे यांनी शिंदखेडा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक यांना दिले. त्यात शिंदखेडा शहर महसूल मंडळ अधिकारी रोहिदास कोळी यांना तहसीलमार्फत प्राधिकृत करण्यात आले आहे.