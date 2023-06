Dhule Crime News : माहेरून पैसे आणण्यासाठी विवाहितीचा शारीरिक छळ

Dhule News : माहेरून घर बांधण्यासाठी ५० हजार व कर्ज फेडण्यासाठीच एक लाख रुपये आणले नाहीत म्हणून विवाहितेचा शारीरिक व मानसिक छळ केल्या प्रकरणी पतीसह सासू व सासरे यांच्याविरोधात शुक्रवारी (ता. १६) शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. (Physical harassment of wife to get money from dad house Dhule Crime News)

जोगशेलू (ता. शिंदखेडा) येथील माहेर असलेल्या माधुरी योगेंद्रसिंह गिरासे (वय २५) यांचा विवाहानंतर एक वर्षाने पती योगेंद्रसिंह विजयसिंह गिरासे, सासू भिलूबाई विजयसिंह गिरासे व सासरे विजयसिंह श्‍यामसिंह गिरासे (रा. पानोली, जेआयडीसी संजाली, अंकलेश्वर, गुजरात) वेळोवेळी घर बांधण्यासाठी माहेरून ५० हजार रुपये व कर्ज फेडण्यासाठी एक लाख रुपये आणावेत या कारणासाठी शारीरिक व मानसिक छळ केला. शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस निरीक्षक सुनील भाबड यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार सदेसिंग चव्हाण तपास करीत आहेत.

