धुळे : येथील श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा सर्वोपचार रुग्णालयात रुग्णांच्या जिवाशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप माजी उपमहापौर तथा भाजपच्या विद्यमान नगरसेविका कल्याणी अंपळकर यांनी केला. एका सीझेरियन झालेल्या महिलेला उपचाराअभावी प्रचंड त्रास सहन करण्याचा संतापजनक प्रकार येथे घडल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. याबाबत त्यांनी रुग्णालय प्रशासनाला धारेवर धरत जाब विचारला. याप्रश्‍नी तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दिला. (play with lives of patients in hire hospital Warning of movement Latest Dhule News)

काही दिवसांपूर्वी रुग्णालयाच्या प्रसूती विभागात सीझेरियन झालेल्या महिलेच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी श्रीमती अंपळकर रुग्णालयात गेल्या होत्या. त्या वेळी संबंधित महिलेच्या शस्त्रक्रियेनंतर डॉक्टरांनी अत्यंत बेजबाबदारपणे टाके घातले होते, पाच ते सात दिवसांत ते टाके तुटले. त्यामुळे त्रास सुरू झाल्याने महिला पुन्हा रुग्णालयात आली. त्या वेळी तिच्यावर योग्य उपचार करण्याऐवजी केवळ कापसाचे बोळे लावून महिलेला दिवसभर कॉटवर पडू दिले. तिच्याकडे कोणीही लक्ष दिले नव्हते.

त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून संबंधित महिलेच्या योग्य त्या उपचारासाठी व्यवस्था करण्याची विनंती केली. मात्र, प्रशासनातील आणि वॉर्डातील काही मंडळींनी महिलेला मदत करण्याऐवजी तिच्याशी वाद घातला, अरेरावी केल्याचे श्रीमती अंपळकर यांनी सांगितले. त्यामुळे संतप्त श्रीमती अंपळकर यांनी तेथील यंत्रणेची चांगलीच खरडपट्टी काढत अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. अखेर रुग्णालयातील डॉक्टरांनी त्या महिलेवर उपचार सुरू केले.

हा सर्व प्रकार वॉर्डातील इतरही रुग्ण महिला आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी पाहिल्यानंतर त्यांनीही श्रीमती अंपळकर यांच्याकडे अशा प्रकाराची आपबीती सांगितली. रुग्णांना बाहेरून औषधे आणण्यासही सांगितले जाते. या सर्व प्रकारांबद्दल हिरे मेडिकलच्या प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना जाब विचारत रुग्णांशी चाललेला खेळ न थांबल्यास रुग्णालयात रुग्ण व नातेवाइकांसह तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा श्रीमती अंपळकर यांनी दिला.

