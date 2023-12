Arrangements in a cafe in Deopur area raided by the police. Superintendent of Police Shrikant Dhiware during the inspection in the second photograph. esakal

उत्तर महाराष्ट्र Dhule Crime News : देवपूरातील 3 कॅफेंवर पोलिसांचा छापा; कॅफेचालकांविरूद्ध गुन्हा