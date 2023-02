Dhule News : पुरवणी अंदाजपत्रकाचे महापालिकेमध्ये कामकाज; खर्च-उत्पन्नाचा ताळमेळ बसविताना कसरत

By

धुळे : महापालिका प्रशासनाकडून २०२२-२०२३ या वर्षाचे पुरवणी अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यासाठी आयुक्त देवीदास टेकाळे यांच्या उपस्थितीत बैठकांचे सत्र सुरू आहे. अंदाजपत्रकात गृहीत उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ बसविताना लेखा विभागाची कसरत होत आहे. (preparing supplementary budget by municipal administration final stage Reconciliation of income expenditure assumed in budget difficult dhule news gbp00)

महापालिका प्रशासनाने २०२२-२०२३ या वर्षासाठी ५८६ कोटी ९९ लाख ४६ हजारांचे अंदाजपत्रक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये स्थायी समितीला सादर केले होते. स्थायी समितीने अंदाजपत्रकात काही तरतुदी सुचविल्याने अंदाजपत्रक ६५० कोटी ५४ लाख ४६ हजार रुपयांवर गेले.

त्यानंतर हे अंदाजपत्रक स्थायी समितीने अंतिम मान्यतेसाठी महासभेकडे सादर केले. महासभेने पुन्हा काही तरतुदी सुचविल्याने अंदाजपत्रक ७३२ कोटी ७० लाख ४६ हजारांवर गेले. त्यानंतर आता पुरवणी अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम महापालिकेत सुरू आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबरअखेर झालेला खर्च व उत्पन्नाचा ताळमेळ बसविण्यात येत आहे.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

हेही वाचा: NIMA Meeting | अंबड पोलिस ठाण्याचे लवकरच विभाजन : अंकुश शिंदे

त्यासाठी आयुक्त टेकाळे यांच्या दालनात बैठक झाली. भाजपचे शहर-जिल्हाध्यक्ष अनुप अग्रवाल, उपमहापौर नागसेन बोरसे, स्थायी समितीचे सभापती शीतल नवले उपस्थित होते. अंदाजपत्रकात तरतुदीत वाढ करताना उत्पन्नवाढीचे विविध मार्गही सभागृहाने सुचविले होते. त्यावर काय अंमलबजावणी झाली, ज्याचा लेखाजोखा पदाधिकाऱ्यांकडून मागितला जात आहे.

हेही वाचा: Dhule Mahamarathon : या स्पर्धा मार्गावर वाहतूक तात्पुरती बंद राहणार...