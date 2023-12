Dhule News : उत्पादन घटल्याने गरिबांची भाकर महागली; ज्वारी अडीच ते 5 हजार रुपये क्विंटल

Dhule News : मागील अनेक वर्षापासून गरिबांचा आहार मानली जाणारी ज्वारी उत्पादन घटल्याने महागली आहे. वाढत्या महागाईमुळे ज्वारीची भाकर गरिबांच्या ताटातून गायब होऊ लागली आहे.

यंदा ज्वारीच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. गेल्या वर्षी पावसाची अनियमितता असल्याने उतारा कमी बसल्याने उत्पादन घटले आहे.(production of sorghum has decreased to large extent dhule news)