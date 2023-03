By

निजामपूर (जि. धुळे) : माळमाथा परिसरातील खोरी टिटाणे, आंबेमोहोर, पन्हाळीपाडा (ता. साक्री) या गावांसह परिसरात सोमवारी (ता. ६) दुपारी चार ते पाचच्या दरम्यान सुमारे एक तास अवकाळी पाऊस (unseasonal rain) व जवळपास अर्धा तास गारपीट झाल्याने रब्बी हंगामातील पिके उद्‍ध्वस्त झाली. (rabi season crops were destroyed due to unseasonal rain and hail dhule news)

त्यात विशेषतः कांदा, गहू, हरभरा, मिरची, टरबूज, खरबूज आदी पिकांचा समावेश आहे. ऐनवेळी शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास अवकाळी पावसाने हिरावून नेल्याने शेतकरी हवालदिल झाले असून, त्यांना अश्रू अनावर झाले होते.

रस्त्यासह पिकांवर खच्चून गारांचा थर लागला होता. अचानक आलेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांची एकच धावपळ उडाली होती. चारही गावांसह परिसरात गारपीट व जोरदार अवकाळी पाऊस झाल्याने उभी पिके उद्‍ध्वस्त झाल्यामुळे शासनाने त्वरित पंचनामे करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी आग्रही मागणी टिटाणेचे माजी सरपंच तथा विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य भिकन बागूल यांनी ‘सकाळ’ला दिली.