Raksha Khadse : "आमदारांच्या मुलींच्या हस्ते उद्घाटनं उरकताय का?" रक्षा खडसेंनी 'महावितरण'ला झापले

जळगाव: जिल्हा विकास समन्वय व सहनियंत्रण समितीच्या (दिशा) आज (ता. २३) झालेल्या बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी 'प्रोटोकॉल'च्या मुद्द्यावरून अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. वीज उपकेंद्रांच्या योजनांत ६० टक्के निधी केंद्राचा असतो. असे असताना खासदारांना अंधारात ठेवून आमदारांच्या मुलींच्या हस्ते उद्घाटनं उरकताय का?, .अशा शब्दांत त्यांनी 'महावितरण'च्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. कामचुकार अधिकारी आणि 'प्रोटोकॉल' धाब्यावर बसविणाऱ्या वीज व रेल्वे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना रक्षा खडसे यांनी खडेबोल सुनावले. जिल्हा नियोजन भवनात झालेल्या बैठकीला खासदार स्मिता वाघ, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, महापौर दीपमाला काळे, उपमहापौर मनोज चौधरी यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..रेल्वेच्या 'डिझाइन'मध्येच दोषगेल्या तीन वर्षांपासून पिंपळगाव आणि वरणगावच्या रेल्वे गेटचा प्रश्न सुटत नसल्याने रक्षा खडसे कमालीच्या संतापल्या. तपासणीच्या नावाखाली किती वेळ घालवणार? असा सवाल करत त्यांनी रेल्वेच्या अभियंत्यांना धारेवर धरले. 'तुमच्या डिझाईनमध्येच दोष आहे. जर शेतकऱ्यांना त्रास झाला तर ते जमिनी देणार नाहीत. वेळ पडल्यास आम्ही स्वतः शेतकऱ्यांना सांगू की ते गेट तोडून टाका, असा इशाराच त्यांनी दिला. रेल्वेस्थानकांवरील अस्वच्छतेवरूनही मंत्री खडसेंनी व्यवस्थापनाचे वाभाडे काढले..तारखा घेऊनच नियोजन करावीज विभागाच्या कामकाजावर बोलताना रक्षा खडसे यांनी 'प्रोटोकॉल'चा मुद्दा उपस्थित केला. जिल्ह्यात ११७ पैकी ७३ उपकेंद्रांचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, याच्या उद्घाटनाची साधी सूचनाही खासदारांना दिली जात नाही. 'आमदारांच्या मुलीकडून सबस्टेशनचे उद्घाटन केले जाते, हे चुकीचे आहे. केंद्राचा ६० टक्के निधी असलेल्या योजनांमध्ये खासदारांना डावलले जात असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. इथून पुढे आमदार आणि खासदार यांच्या तारखा घेऊनच कार्यक्रमांचे नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या..गैरहजर अधिकाऱ्यांना नोटीस द्याबैठकीला दांडी मारणाऱ्या पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसह ''न्हाई''चे उपसंचालक साळुंखे गैरहजर होते. त्यांच्या गैरहजेरीची केंद्रीय मंत्री खडसे यांनी गंभीर दखल घेतली. या अधिकाऱ्यांना तत्काळ कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले..Satara protest: साताऱ्यात कोयना धरणग्रस्तांचे बेमुदत आंदोलन; जमीन वाटप झाल्याशिवाय माघार नाही, पुनर्वसन करा!.रस्ते, पुलाच्या विलंबाबाबत नाराजीविमानतळ विस्तारीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रस्ता आणि पुलाच्या कामाला होणाऱ्या विलंबावरही मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. चार किलोमीटरच्या रस्त्याला ६ महिने का लागतात? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. विमानतळ ते अजिंठा चौफुलीपर्यंतच्या पथदीपांसाठी येणारा ५ कोटींचा खर्च जिल्हा परिषद आणि महापालिका यांनी डीपीमधून मार्गी लावण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.