Raksha Khadse : "आमदारांच्या मुलींच्या हस्ते उद्घाटनं उरकताय का?" रक्षा खडसेंनी 'महावितरण'ला झापले

Raksha Khadse Pulls Up Officials Over Protocol Violation : खासदारांना अंधारात ठेवून आमदारांच्या मुलींच्या हस्ते उद्घाटनं उरकताय का?, अशा शब्दांत त्यांनी ‘महावितरण’च्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
जळगाव: जिल्हा विकास समन्वय व सहनियंत्रण समितीच्या (दिशा) आज (ता. २३) झालेल्या बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी ‘प्रोटोकॉल’च्या मुद्द्यावरून अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. वीज उपकेंद्रांच्या योजनांत ६० टक्के निधी केंद्राचा असतो. असे असताना खासदारांना अंधारात ठेवून आमदारांच्या मुलींच्या हस्ते उद्घाटनं उरकताय का?,

