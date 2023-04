Kisan Samman Fund : किसान सन्मान निधीसाठी ई-केवायसीचे आवाहन; येथे करा E KYC प्रमाणीकरण

By

धुळे : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (Kisan Samman Fund) योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ८० टक्के लाभार्थ्यांनी ऑनलाइन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. (request to Beneficiaries for e KYC of Kisan Samman Fund dhule news)

अद्याप २० टक्के लाभार्थ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याने उर्वरित लाभार्थ्यांनी तत्काळ ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, अन्यथा या लाभार्थ्यांना योजनेच्या पुढील लाभापासून वंचित राहावे लागेल, असे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी कळविले आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीच्या https://pmkisan.gov.in या संकेतस्थळावरील फार्मर कॉर्नर (Farmer Corner) या टॅबमध्ये किंवा पीएम किसान अॅपमध्ये ओटीपीद्वारे लाभार्थ्यांना स्वतः ई-केवायसी प्रमाणीकरण मोफत करता येईल.

तसेच ग्राहक सेवा केंद्रावर (CSC) नाममात्र शुल्कात ई-केवायसी बायोमेट्रिक पद्धतीने करता येईल, असे योजनेचे नोडल अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड यांनी कळविले आहे.