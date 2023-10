Dhule Navratri Festival : लाडक्या गणरायाला निरोप दिल्यानंतर आता धुळे शहर, जिल्हावासीयांना नवरात्रोत्सवाचे वेध लागले आहेत. या नवरात्रोत्सवासाठी बाजारपेठ सज्ज झाली आहे. बाजारात श्री आदिशक्तीच्या विविध रूपांतील सुंदर मूर्ती दाखल झाल्या आहेत.

नक्षीदार गरबा घट, दुर्गा देवीच्या आकर्षक मूर्ती, विविध आकारांतील टोपल्यांची दुकाने यामुळे बाजार फुलला आहे.(residents of district are waiting for arrival of Adishakti dhule navratri festival)

नवरात्रोत्सवात सप्तशृंगी देवी, रेणुकामाता रूपातील मूर्तींना सर्वाधिक मागणी असते. श्री शक्तिदेवीच्या मूर्ती बनविण्यासाठी लाल, हिरवा, गुलाबी, पांढरा, भगवा आदी रंगांचा प्रामुख्याने उपयोग दिसून येत आहे. मूर्तींना विविध प्रकारच्या आभूषणांसह विविध रंगांच्या आकर्षक साडी कारागिरांकडून तयार केल्या गेल्या आहेत.

साडी नेसलेल्या देवीच्या मूर्तींना ग्राहकांची पसंती आहे. एक फूट उंचीपासून ते साडेसात फुटांच्या मूर्ती विक्रीस आल्या आहेत. ११०० ते २१ हजार रुपयांपर्यंत मूर्तींचे दर आहेत. अंबामाता, रेणुकामाता, कालिकामाता, सप्तशृंगीदेवी या मूर्तींचा यात समावेश आहे.

साहित्य, कपड्यांची खरेदी

नवरात्रोत्सवात लागणारे विविध साहित्यही बाजारपेठेत विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. खरेदीसाठी महिलांची लगबग सुरू आहे. घटस्थापनेसाठी आवश्यक असणारी मडकी, घट, मुकुट, फेटे, दागिने, मंदिर, तोरण, झालर, परडी, नाडा, आकर्षक झुंबर असे विविध साहित्य खरेदी होत आहे.

अलीकडच्या काळात नऊ दिवसांसाठी निरनिराळ्या रंगांचे पेहराव तरुणाई करते. बाजारात एम्ब्रॉयडरी केलेल्या चनिया-चोली, विविध प्रकारचे घागरा चोली, मेटलचे दागिने, मुलांसाठी ड्रेसेस अनेक प्रकारात उपलब्ध आहेत. देवीच्या घटासाठी विधिवत पूजेसाठी लागणारे खण-साडी, बांगडीओटी तसेच घटाच्या पूजेसाठी पत्रावळीही बाजारात विक्रीसाठी दाखल झाल्या आहेत, तसेच कौट, कवंडा, सीताफळ, बेलफूल, पेरू या पाच फळांचाही समावेश आहे.

दरम्यान, मूर्तीच्या किमतींमध्ये यंदा १० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे मूर्तिकारांनी सांगितले. गणेशोत्सवात सरकारने पीओपीबाबत आपले धोरण उशिरा स्पष्ट केल्याने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या अनेक मूर्तींची मागणी वाढली आणि विक्री मोठ्या प्रमाणात झाली असल्याचे मूर्तिकारांचे म्हणणे आहे.

मूर्तींच्या किमतीत वाढ

यंदा शक्तिदेवी मूर्ती बनविण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्यात वाढ झाली आहे. प्लास्टर ऑफ पॅरिस तसेच रंगाच्या किमतीतसुद्धा भरमसाठ वाढ झाली आहे. परिणामी, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींचे दर गगनाला भिडले आहेत. एक फुटाच्या मूर्तीचे दर पाचशे ते एक हजार रुपये आकारण्यात येत आहेत. मूर्तीच्या किमतीत साधारण १० टक्के वाढ झाली आहे.