Dhule Crime News : खुनीहल्ल्यातील चौघांना सश्रम कारावास; ग्रामपंचायत निवडणुकीचा वाद

Dhule Crime News : दिवाणमळा (ता. धुळे) गावात ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या वादातून झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यातील आरोपीला दोषी ठरवून जिल्हा सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) श्रीमती राजश्री आर. पुलाटे यांनी दोन वर्षे, तर तिघांना सहा महिने सश्रम कारावासासह दंडाची शिक्षा ठोठावली. (Rigorous imprisonment for four in murderous attack dhule crime news)