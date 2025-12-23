Sakri News : साक्री पोलिसांची मोठी कारवाई; शेतकऱ्यांचा कापूस, सोयाबीन चोरणारी आंतरजिल्हा टोळी गजाआड!

साक्री: साक्री आणि पिंपळनेर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत शेतकऱ्यांच्या शेतातून कापूस, सोयाबीन आणि बाजरीची चोरी करणाऱ्या आंतरजिल्हा टोळीचा साक्री पोलिस आणि स्थानिक गुन्हे शाखेने पर्दाफाश केला. या कारवाईत पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली असून, त्यांच्याकडून चोरीचा शेतीमाल आणि वाहने, असा एकूण ९ लाख ८५ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे..साक्री उपविभागातील शेतातून मोठ्या प्रमाणावर शेतमाल चोरीला जात असल्याच्या तक्रारी मिळाल्या होत्या. या गुन्ह्यांची गंभीर दखल घेत पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे आणि अपर अधीक्षक अजय देवरे यांनी गुन्हे शोधण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, या गुन्ह्यातील मुख्य संशयित सोन्या ऊर्फ सोनू निंबा भिल (रा. किरवाडे, ता. साक्री, ह.मु. सिन्नर) नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. .पोलिसांनी सिन्नर येथे सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले. सोनू भिल याची सखोल चौकशी केली असता, त्याने आपल्या इतर चार साथीदारांच्या मदतीने साक्री तालुक्यातील मालपूर, विजापूर, नांदवण, कावठे, बळहाणे, विरखेल आणि धनेर शिवारातून शेतीमाल चोरल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी तातडीने हालचाली करत विनोद गुलाब अहिरे (रा. मुल्हेर, ता. सटाणा), सागर अनिल मालचे, लक्ष्मण माणिक मालचे आणि राज संभाजी मालचे (तिघे रा. धाडणे, ता. साक्री) यांना ताब्यात घेतले..हस्तगत केलेला मुद्देमालसंशयितांनी गुन्ह्यात वापरलेली वाहने आणि चोरलेला शेतीमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे. त्यातील वस्तू अशा ः कापूस- २५ क्विंटल (किंमत पावणेदोन लाख), सोयाबीन- ३० क्विंटल (किंमत दीड लाख), बाजरी- ३ क्विंटल (किंमत साडेदहा हजार), पिक-अप वाहन- (एमएच ४१ एयू ३२७७, किंमत पाच लाख), केटीएम बाईक- (विना क्रमांकाची, किंमत दीड लाख). गुन्हे दाखल या टोळीविरुद्ध साक्री पोलिस ठाण्यात चार आणि पिंपळनेर पोलिस ठाण्यात तीन, असे एकूण सात गुन्हे दाखल असून, भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३३१(३), ३३१(४) व ३०५(४) प्रमाणे कारवाई करण्यात आली आहे..Solapur Crime : कपड्याला 'शी' लागली म्हणून प्रेयसीच्या तीन वर्षांच्या चिमुकल्याचा अकबरने निर्दयीपणे गळा दाबून केला खून.तपास पथकाची कामगिरीयशस्वी कामगिरी पोलिस अधीक्षक धिवरे, अपर अधीक्षक देवरे, उपअधीक्षक संजय बांबळे यांच्या मार्गदर्शनात एलसीबीचे निरीक्षक श्रीराम पवार, साक्रीचे निरीक्षक दीपक वळवी आणि त्यांच्या पथकातील सहाय्यक निरीक्षक अनिल बागूल, नामदेव सहारे, विकास शेवाळे, संजय पाटील व अन्य कर्मचाऱ्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.